「ついに来た」「大宮から世界へ」U-23日本代表キャプテンがJ２クラブからオランダ強豪へ完全移籍！「応援しているよ」「コメント良すぎる。泣きそう」の声
またひとり若きサムライが世界へと羽ばたく。
J２のRB大宮アルディージャは１月31日、市原吏音がオランダの強豪AZに完全移籍すると発表した。
大宮のアカデミー出身の市原は、U-18チームに所属時の2024年にトップチーム昇格およびプロ契約を締結。J２、J３での過去３シーズンで77試合に出場し、５得点をマークしていた。
先日まで行なわれていたU-23アジアカップでは、U-23日本代表の主将としてチームを牽引し、優勝に貢献した20歳DFのオランダ行きが報じられると、SNS上では以下のような声が続々と上がった。
「頑張れ！リオン！」
「どこへ行っても応援しているよ」
「世界で活躍する姿、楽しみにしています！」
「世界で輝け」
「これまでの貢献、本当にありがとう。オランダに行っても応援しています」
「大宮から世界へ！」
「世界一のCBになってこい！」
「サポーターの願いは吏音が世界で活躍すること。これまでありがとう」
「アルディージャからオランダ１部へ羽ばたく選手が出るなんて、夢のよう」
「ついに来た！おめでとう」
「コメント良すぎる。泣きそうだよ...」
「世界に市原吏音の素晴らしさを見せつけてやれ」
大宮のホープが、欧州の舞台に挑む。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
