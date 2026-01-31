この記事をまとめると ■ケーニッヒはフェラーリなどを過激な外観と超高出力で再定義した存在だ ■エンジンチューンと独自エアロにより度肝を抜くようなスペシャルカーを製作 ■1990年代には世界的ブームを生み日本市場でも絶大な影響力をもった

スーパーカーの価値観を塗り替えた存在

デザイナー業界ではガンダム以前と以後で、創作にまつわる境界線があるのだとか。となると、スペシャルカーやハイパーカー界隈に例えると、ケーニッヒ以前と以後というのは乱暴でしょうか。なにしろあの意味があるのかよくわからない派手なボディは、「極めつけのワル」をイメージさせ、1000馬力という途方もないスペックを実現してみせたのですから。バブル当時の若者がクラクラしただけでなく、現在の大黒ギャラリーですらザワつくケーニッヒ・スペシャルズを振り返ってみましょう。

若くして印刷業で成功したヴィリー・ケーニッヒは、アマチュアレーサーとして趣味のレースに没頭していました。1974年、彼はフェラーリ365GT4 BBを手に入れると、レースカー同様のカスタマイズを実行。詳細こそ伝えられていませんが、なかなかのパフォーマンスを発揮したそうで、これが評判となり友人知人からフェラーリのチューニングを依頼されるまでになったそうです。

1977年になると、ケーニッヒはフェラーリのチューニングをビジネスとするようになり、ケーニッヒ・スペシャルズGmbHを設立。地元のミュンヘンにはドイツ最大手のスポーツカーディーラー、オート・ケーニッヒがあったことから、英語の社名とすることで差別化を図ったとされています。ちなみに、1990年代の国内記事にはオート・ケーニッヒの支店扱いしているものもありましたが、まったくの無関係ですので誤解なきように。

初期の主力商品はフェラーリ365/512のチューニングで、3コースのメニューが用意されていました。吸排気系とハイカムのセットで、ノーマルから30ないし40馬力アップの400馬力仕様がベーシック。ついで、ベーシックにピストン、シリンダーヘッド、そして大型キャブの追加で450馬力まで向上させたもの。そして、ハイエンドはツインターボとインタークーラーで650馬力までパワーアップ。その結果、0-60mph加速を3.9秒でこなし、最高速は332km/hに至るという、いまの基準でも素晴らしいパフォーマンスといえるでしょう。

無論、エアロパーツもオリジナルが製作され、リップスポイラーからエラのあるリヤのオーバーフェンダー、そしてテールスポイラーとウイングの二重構造という、それまでの概念をひっくり返すような出で立ちとなったのです。フェラーリといえば、品よくノーマルのエレガントなスタイルを楽しむものとされてきた常識が、ワルっぽいケーニッヒによってものの見事に覆されてしまったわけです。

いまなお色褪せない存在感

そんなケーニッヒ製フェラーリの集大成こそ、テスタロッサをベースにF40をぶち抜こうと企てられた「ケーニッヒ・コンペティション」にほかなりません。スタイリングは強引なまでにF40へと寄せられ、5リッターV12エンジンはツインターボを装備、最大1000馬力まで出力することが可能とされたのです。これで世界中の度肝を抜き、ケーニッヒはその位置を盤石なものにした、といって差し支えないでしょう。ちなみに、このころのパートナーはエアロ関係でシュトロゼック、エンジンチューンにはツーリングカーの魔術師として有名なフランツ・アルベルトなどそうそうたる顔ぶれが並んでいます。

フェラーリで名を馳せたケーニッヒは、次々とほかの車種に手を伸ばし始めました。1990年代はスペシャルカーといえばどんなメイクスでも飛ぶように売れていましたし、ケーニッヒといえどもフェラーリの入手に苦労しはじめていたのです。で、メルセデス・ベンツ560SECやポルシェ928をツインターボやスーパーチャージャーでチューンアップ、例によってエラのあるオーバーフェンダーを加えるというおなじみのスタイリングで作り上げていったのでした。

また、この時期になるとエンジンチューンを省いてスタリングだけのキットも多数リリースされています。要はカッコだけワルっぽかったらそれでいい、という顧客向け。当時の日本はケーニッヒにとって最大の市場であり、このスタイルキットだけでも相当な数が出まわったと思われます。もっとも、海外でもスタイルキットだけのケーニッヒは数多く生息しているようで、オークションにはいまでもそうしたクルマが出品されているようです。

現在のケーニッヒはヴィリーの息子、ウォルターへと代替わりをしており、残念ながらコンプリートカーの製作は行っていない模様。その代わり、これまで製作したモデルのレストアや、さらなるカスタマイズ（！）などに応じているとのこと。ともあれ、隆盛から数十年がたったいまでも、ケーニッヒを見れば胸の高まりが抑えられなくなるのは、決して筆者だけではないでしょう。