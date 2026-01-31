プロ野球・巨人は31日、2月1日から始まる春季キャンプを前に宮崎神宮に参拝。エース・戸郷翔征投手は『15勝』を目標に掲げました。

昨季はMLBに挑戦した菅野智之選手が抜けた穴を埋めるべく、チームのエースとして期待されましたが、シーズン序盤に苦しみ、8勝、9敗、防御率4.14の成績。

戸郷投手は地元宮崎でのキャンプに向けて、「去年のことは結果としてありますけど、それ以上に今年はやらないといけない気持ちが強い。良い気持ちで宮崎には入れているので、ファンの方の期待に応えられるように頑張りたい」と意気込みました。

昨季は2年連続の開幕投手を務めるも、開幕から4連敗を喫するなど、不振により2度の2軍落ちを経験。「今まではわくわくな気持ちで来ていましたけど、今年は去年の成績もありましたし、多少の不安はあります」と心境を明かしましつつ、「やるべきことをやってきたので、あと1か月半良い成績を残して、成績を求めてやっていきたい」と復活を誓いました。

そんな戸郷投手の目標は『15勝』。「今まで12勝しかできていなかった。ジャイアンツの優勝に貢献できるように頑張りたいと思います」と力を込めました。