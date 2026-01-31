1月30日、YouTuberのフワちゃんが自身のYouTubeチャンネルを更新。新たな動画で、これまでの活動休止期間について言及し、その様子が話題となっている。

フワちゃんは、『活動休止中のネットニュースの真相3選』と題した動画をアップ。これまでには、新たに挑戦してきたプロレスの様子などはアップしてきたものの、こうした企画ものの動画は約2カ月ぶりとなった。

「フワちゃんといえば、2024年8月に芸人・やす子さんに対してXで不適切な投稿をしたことが炎上。1年半の期間、活動を休止していました。それまでYouTubeも休止していましたが、2025年11月に活動再開を報告し、YouTubeを更新。今回はそれ以来の投稿となりました」（芸能プロ関係者）

最新の動画では、「改めて応援していただいているフワギャルのみなさん、たくさんご迷惑をおかけして本当にすみませんでした」と冒頭からファンへ謝罪。さらに、活動期間中には、「まだまだ人間ができてねぇ」と、反省と精進に勤め上げて過ごしていたことを明かした。

「加えて、そんな活動休止中でも頻繁にネットニュースに彼女の名前が上がっていたことに触れたフワちゃん。2025年8月には港区に住む男性の自宅でお酒を飲んでいたとの報道が半分ほど事実であることや、騒動後の2024年11月に神奈川県のオフィスに引越しし“都落ち“したという記事などにも触れ、その詳細を面白おかしく話していました」（前出・芸能プロ関係者）

これまでにネットニュースになったことだけではなく、それ以外の部分まで赤裸々にトークしたフワちゃん。スタッフとともにマシンガントークを繰り広げた動画に、コメント欄には、ある願いを吐露する声が並んでいた。

《マジでやっぱりフワちゃんの語りおもろすぎるんよ》

《オールナイトニッポン大好きだった、やっぱフワちゃんの喋り好きだな、色々思い出した》

《フワちゃん、ラジオ再開まじ求む》

彼女の持ち味である、話し方や話の展開の面白さに、“もう一度ラジオをやってほしい“という声が寄せられていたのだ。

「フワちゃんは、2021年3月からラジオ番組『オールナイトニッポン』（ニッポン放送）の新ブランド『ANNX（クロス）』の水曜日を担当。さらに、2022年4月からは『オールナイトニッポン0（ZERO）』（ニッポン放送）のパーソナリティを務めていました。彼女の自由奔放な発言と、突然泣き出すなどの予想不可能な放送が話題となり、“4次元トーク“として親しまれていました」（前出・芸能プロ関係者）

そんな人気のラジオ番組も、不適切発言を機に降板することとなってしまった。1年半ぶり見せた衰えぬトーク力に、改めて彼女のポテンシャルの高さを感じるファンが続出したのだろう。

「動画では、放送作家の長崎周成氏と掛け合いをして話していましたが、会話もテンポ良く、頭の回転の速さはさすがと言っていいほどです。さらに、彼女の“作っていない“ラフなキャラクターが、リスナーからすればまるで友だちのような雰囲気のため、親しみやすさを感じやすい。そんな芸風が“リスク”にもなるわけですが、今でもラジオ復活を望む声は根強いようです」（前出・芸能プロ関係者）

復帰したフワちゃんへ、期待を寄せているファンは多いようだ。