¥¿¥¤¥¿¥ó¥é¥¤¥Ö£³£°¼þÇ¯¸ø±é¤ËÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ»²Àï·èÄê¡ª ¥Ê¥¤¥Ä¡¢Àé¸¶·»Äï¤â½Ð±é
¡¡Çú¾ÐÌäÂê¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥¿¥¤¥¿¥ó¡×¼çºÅ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¡Ö£Ô£É£Ô£Á£Î¡¡£Ì£É£Ö£Å¡¡£³£°¼þÇ¯µÇ°¸ø±é¡Á¥¿¥¤¥¿¥ó¥·¥Í¥Þ¥é¥¤¥Ö¤â£±£°£°²óµÇ°¡ª¡Á¡×¤ÎÁ´½Ð±é¼Ô¤¬£³£±Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡££²·î£¶Æü¤Ë¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬»²Àï¡££·Æü¤Ë¤Ï¥Ê¥¤¥Ä¡¢Àé¸¶·»Äï¤¬ÄÉ²Ã½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±¸ø±é¤Ï¡¢¥¿¥¤¥¿¥ó¼çºÅ¤Î»öÌ³½ê¥é¥¤¥Ö¡Ö¥¿¥¤¥¿¥ó¥é¥¤¥Ö¡×¤Î£³£°¼þÇ¯¤È¡Ö¥¿¥¤¥¿¥ó¥·¥Í¥Þ¥é¥¤¥Ö¡×£¹£¹²ó¡õ£±£°£°²ó¤òµÇ°¤·¤¿¤â¤Î¡££²·î£¶Æü¡¦£·Æü¤Î£²Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î£Ì£É£Î£Å¡¡£Ã£Õ£Â£Å¡¡£Ó£È£É£Â£Õ£Ù£Á¡Ê½ÂÃ«¸ø²ñÆ²¡Ë¤Ç³«ºÅ¤·¡¢£Ô£Ï£È£Ï¥·¥Í¥Þ¥º·ÏÁ´¹ñ£²£¶´Û¤ÇÆ±»þÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Æ±¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥¤¥¿¥ó¤«¤éÇú¾ÐÌäÂê¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¥·¥Æ¥£¥Û¥Æ¥ë£³¹æ¼¼¡¢¥Í¥³¥Ë¥¹¥º¡¢½Õ¤È¥Ò¥³¡¼¥¤é¿Íµ¤¥³¥ó¥Ó¤¬½Ð±é¡£¤µ¤é¤Ë¡¢£³£°¼þÇ¯¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Ù¤¯¡¢¥Ð¥¤¤¤ó¤°¡¢¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¡¢Åìµþ£°£³¡¢¶Ó¸ñ¡¢¾¾Â¼Ë®ÍÎ¤é¿Íµ¤·Ý¿Í¤¬Â¿¿ô¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£¼î¶Ì¤Î¥Í¥¿¤Î¿ô¡¹¤È¡¢Á´°÷½¸¹ç¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥È¡¼¥¯¤ËÃíÌÜ¤À¡£