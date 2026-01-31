¥í¥Ã¥Æ¡¦¥µ¥Ö¥í¡¼´ÆÆÄ¡Ö¸·¤·¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¿É¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×¡Ä¡Ö³Ú¤·¤¯¾éÃÌ¤ò¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤¤Ä¤¤Îý½¬¤¹¤ë¤Î¤¬ËÍ¤ÎÍýÁÛ¡×
¡¡26Æü¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2026¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥í¥Ã¥Æ¡¦¥µ¥Ö¥í¡¼´ÆÆÄ¤¬¡¢Îý½¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎÅÔ¾ë½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥µ¥Ö¥í¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¾¼ÏÂ¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¾¼ÏÂ¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡£²¼¼ê¤¯¤½¤Ê¤Î¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ë¡£¿´¿È¤È¤â¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ë¤È´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡×¤È¸·¤·¤¤Îý½¬¤ò²Ý¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ãø¼Ä¸¼£»á¤Ï¡Ö¼ã¤¤¤¦¤Á¤Ë¤·¤«Îý½¬¤Ç¤¤Ê¤¤Îý½¬¡£¤¢¤ì¤À¤±¤ä¤Ã¤¿¤È¸À¤¦¤Î¤¬¸å¡¹À¸¤¤Æ¤¯¤ë¡£¥µ¥Ö¥í¡¼´ÆÆÄ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤ä¤é¤»¤Æ¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬Íý²ò¤·¤¿¾å¤ÇÇ®¤¯¤Ö¤ÁÅö¤¿¤ê¤Ê¤¬¤éÎý½¬ÎÌ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¸·¤·¤¤¥¥ã¥ó¥×¤ÎÃæ¤Ë³Ú¤·¤µ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¤Î¤¬¡È¥µ¥Ö¥í¡¼´ÆÆÄ¤Î¥â¥Ã¥È¡¼¡É¡£¥µ¥Ö¥í¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËÍ¤â¾éÃÌ¤ò¸À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°éÀ®Áª¼ê¤Ë2¿Í¥¬¥ä¡¼¥º¡Ê¾¾ÀÐ¿®È¬¡¢ÉÙ»³¹ÉÇ·¿Ê¡Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¤¤Æ¡¢ÀèÇÚ¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë»þ¤Ë¸å¤í¤Ç¥¬¥ó¥¬¥óÀ¼¤ò½Ð¤¹¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ê¿µ¤¤Ç¸Æ¤Ó¼Î¤Æ¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢ÌÌÇò¤¤´Ä¶¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¸·¤·¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¿É¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤¯¾éÃÌ¤ò¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤¤Ä¤¤Îý½¬¤¹¤ë¤Î¤¬ËÍ¤ÎÍýÁÛ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2026¡Ù