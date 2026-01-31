1,190円で買えちゃう！【ワークマン】機能性もバツグン♡「おしゃれパンツ」

デイリー使いするパンツでも、できるだけおしゃれなものを選びたい。さらに優秀な機能も付いていて価格も手頃とあれば、買わない手はないかも。そこで今回は【ワークマン】から、トレンド素材で大人上品に穿けそうなパンツをピックアップします。今ならお値下げ中なので、ぜひ売り切れ前にチェックして。

機能性 & シャレ感を備えたベロアパンツ

【ワークマン】「レディースベロア2マイルパンツ」\1,190（税込・セール価格）

光沢のあるベロア素材で、上品見えが狙えるパンツ。シンプルなデザインできれいめにもカジュアルにも振りやすく、ウエストゴムで楽ちん。リラックスウエアやちょっとそこまでのお出かけで、活躍してくれそうです。撥水機能が付いているため水仕事でも安心かも。

シンプルコーデでもサマになるベロア素材

カラーは、アイボリー・ネイビー・ブラック・グリーンの全4色展開。リラクシーなワイドシルエットで、脚のラインを拾いにくいのも魅力です。アイボリーのベロアパンツにラベンダーカラーのトップスを合わせれば、春を先取りしたフレッシュな装いに。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M