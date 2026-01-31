µå½ÕÅþÍè¡ª£²¡¦£± ¥×¥íÌîµå¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¡Ú£±£²µåÃÄ¸«¤É¤³¤í¡õ¿·ÀïÎÏ°ìÍ÷¡Û
¡¡¥×¥íÌîµå£±£²µåÃÄ¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ï£²·î£±Æü¤ËµÜºê¡¢²Æì¤Î³ÆÃÏ¤Ç°ìÀÆ¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¥ª¥Õ¤Ë¤ÏÂ§ËÜ¡Ê³ÚÅ·¢ªµð¿Í¡Ë¡¢¾¾ËÜ¹ä¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¢ªµð¿Í¡Ë¡¢Í¸¶¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¢ªÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¡¢·¬¸¶¡Ê£Ä£å£Î£Á¢ªÀ¾Éð¡Ë¤é¤¬°ÜÀÒ¡£³ÚÅ·¤ò½ü¤¯£±£±µåÃÄ¤Ç¤Ï¡¢£³·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë£×£Â£ÃÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£¿·¿ØÍÆ¤Ç·Þ¤¨¤ë£±£²µåÃÄ¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¡¢¿·ÀïÎÏ¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Úºå¿À¡á¥»£±°Ì¡Û(²Æì¡¦µ¹ÌîºÂÂ¼)
¡¡¶áËÜ¡¢ÃæÌî¡¢¿¹²¼¡¢º´Æ£¡¢Âç»³¤ÎÌî¼ê¿Ø¤ËÂ¼¾å¡¢ºÍÌÚ¡¢ÀÐ°æ¤éÅê¼ê¿Ø¤âÈ×ÀÐ¡£Í··â¤Ï¿·³°¹ñ¿Í¤Î¥Ç¥£¥Ù¥¤¥Ë¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¶¥Áè¡£º¸Íã¸õÊä¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦Î©ÀÐ¤Ï±¦Â¤ÎÆùÎ¥¤ì¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¢¡¼ç¤Ê¿·ÀïÎÏ
Åê¡¡¥â¥ì¥Ã¥¿¡¢¥ë¡¼¥«¥¹
ÂÇ¡¡¥Ç¥£¥Ù¥¤¥Ë¡¼¡¢Éú¸«¡¢Î©ÀÐ(¥É¥é¥Õ¥È1°Ì)
¢¡WBCÆüËÜÂåÉ½¡¡ÀÐ°æ¡¢ºäËÜ¡¢º´Æ£¡¢¿¹²¼
¡Ú£Ä£å£Î£Á¡á¥»£²°Ì¡Û¡Ê²Æì¡¦µ¹ÌîÏÑ»Ô¡Ë ¡¡¡¡¡¡
¡¡ÁêÀî¿·´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¡¢¸Ä¡¹¤Îµ»ÎÌ¤ò¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤Ë·ë½¸¤¹¤ëÁÈ¿¥ÎÏ¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤ë¡£¥¨¡¼¥¹Åì¤ËÂ³¤¯ÀèÈ¯¿Ø¤Î¶¯²½¤âµÞÌ³¡£¿·¿Í¤ÏÁ´°÷£²·³¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¢¡¼ç¤Ê¿·ÀïÎÏ
Åê¡¡¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¡¢¥³¥Ã¥¯¥¹¡¢¥ì¥¤¥Î¥ë¥º¡¢¥ë¥¤¡¼¥º
ÂÇ¡¡¾®ÅÄ¡Ê¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡Ë¡¢¥Ò¥å¥ó¥á¥ë
¢¡WBCÆüËÜÂåÉ½¡¡ËÒ
¡Úµð¿Í¡á¥»3°Ì¡Û(µÜºê»Ô¡¢²Æì¡¦ÆáÇÆ»Ô)
¡¡Â§ËÜ¡¢¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼¤é¤ÎÊä¶¯¤Ç¡¢½ÅÍ×²ÝÂê¤ÎÀèÈ¯¿ØÀ°È÷¤Ë¸÷¡£FA¤Ç¾¾ËÜ¤¬²ÃÆþ¤·¤¿³°Ìî¤âÂç·ãÀï¡£°ì¡¢»°ÎÝÁè¤¤¤â·ã¤·¤¤¡£²¬ËÜ¤¬È´¤±¤¿ÂÇÀþ¤Ï¡¢Ãæ¼´¤¬³ÎÎ©¤Ç¤¤ë¤«¡£
¢¡¼ç¤Ê¿·ÀïÎÏ
Åê¡¡Â§ËÜ¡¢ÃÝ´Ý(¥É¥é¥Õ¥È1°Ì)¡¢¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼¡¢¥Ï¥ï¡¼¥É¡¢¥Þ¥¿
ÂÇ¡¡¾¾ËÜ¡¢¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯
¢¡WBCÆüËÜÂåÉ½¡¡ÂçÀª
¡ÚÃæÆü¡á¥»£´°Ì¡Û(²Æì¡¦ËÌÃ«)
¡¡¹â¶¶¹¨¡¢¶â´Ý¤ÎÎ¾ÎØ¤Ë¥É¥é1ÃæÀ¾¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óÌø¡¢ÂçÌî¤ò¿ø¤¨¤ë½áÂô¤ÊÀèÈ¯¿Ø¤¬¾å¾º¤Î¥«¥®°®¤ë¡£¹¶·âÌÌ¤Ç¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼164È¯¤Î¥µ¥Î¡¼¤¬²ÃÆþ¡£Ê¡±Ê¤¬¤±¤¬¤«¤éÉüµ¢¤·¡¢ÆâÌî¼êÁè¤¤¤¬·ã²½¡£
¢¡¼ç¤Ê¿·ÀïÎÏ
Åê¡¡ÃæÀ¾(¥É¥é¥Õ¥È1°Ì)¡¢ºù°æ¡ÊÆ±2°Ì¡Ë¡¢¥¢¥Ö¥ì¥¦
ÂÇ¡¡¥µ¥Î¡¼¡¢°¤Éô¡¢¿·ÊÝ¡Ê¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¡Ë
¢¡WBCÆüËÜÂåÉ½¡¡¹â¶¶¹¨
¡Ú¹Åç¡á¥»£µ°Ì¡Û(ÆüÆî»Ô¡¢²Æì»Ô)
Êä¶¯¤Ïºòµ¨¤ÏMLB£µÅÐÈÄ¥¿¡¼¥Î¥Ã¥¯¡ÊÁ°¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º)¤È¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç³ÚÅ·¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿Ã¤¸«¤Î¤ß¤Ç¡¢Á´°÷¤Ç¶¥Áè¡£°éÀ®¤ò´Þ¤á¤¿£µ¿Í¤¬£±·³¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¿·¿Í¤Ë¤â´üÂÔ¡£
¢¡¼ç¤Ê¿·ÀïÎÏ
Åê¡¡¥¿¡¼¥Î¥Ã¥¯¡¢ÀÆÆ£¡Ê¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¡Ë ÂÇ¡¡Ê¿Àî¡ÊÆ±£±°Ì¡Ë¡¢Ã¤¸«
¢¡WBCÆüËÜÂåÉ½¡¡¾®±à
¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡á¥»£¶°Ì¡Û¡Ê²Æì¡¦±ºÅº»Ô¡Ë ¡¡¡¡
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿Â¼¾å¤Î·ê¤ò¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆËä¤á¤ë¤«¡£¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ÏÇò»æ¡×¤È¤¹¤ëÃÓ»³¿·´ÆÆÄ¤Î²¼¡¢·ã¤·¤¤¥ì¥®¥å¥é¡¼Áè¤¤¤ËÃíÌÜ¡£
¢¡¼ç¤Ê¿·ÀïÎÏ
Åê¡¡¥¥Ï¥À¡¢¥ê¥é¥ó¥½¡¢¥¦¥©¥ë¥¿¡¼¥º
ÂÇ¡¡¾¾²¼¡Ê¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡Ë
¢¡WBCÆüËÜÂåÉ½¡¡ÃæÂ¼Íª
¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡á¥Ñ1°Ì¡Û(µÜºê»Ô)
2Ç¯Ï¢Â³¤Ç³«ËëÅê¼ê¡õºÇÂ¿¾¡¤ÎÍ¸¶¤¬ÆüËÜ¥Ï¥à°ÜÀÒ¡£·ê¤ÏÃ¯¤¬Ëä¤á¤ë¤Î¤«¡¢¿·²ÃÆþ¤Î½ù¼ãßæ(¥·¥å¡¼¡¦¥ë¥ª¥·¡¼)¡¢23Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÎÁ°ÅÄÍª¤é¤Ë´üÂÔ¡£ÌîÂ¼¡¢º£µÜ¤ÎÍ··âÁè¤¤¡¢ÌøÄ®¡¢ÌøÅÄ¤é¤Î³°ÌîÁè¤¤¤âÃíÌÜ¡£
¢¡¼ç¤Ê¿·ÀïÎÏ
Åê¡¡½ù¼ãßæ¡¢°ðÀî(¥É¥é¥Õ¥È2°Ì)¡¢ÃæÂ¼Ì
ÂÇ¡¡¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥â¥ì¥Î
¢¡WBCÆüËÜÂåÉ½¡¡¼þÅì¡¢¶áÆ£¡¢ËÒ¸¶Âç¡¢¾¾ËÜÍµ
¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à=¥Ñ£²°Ì¡Û(Ì¾¸î»Ô¡¢²Æì¡¦Ì¾¸î»Ô)
Í¸¶¤Î5Ç¯¤Ö¤êÉüµ¢¤ÇWBCÁÈ¤Î°ËÆ£¡¢ËÌ»³¤È¥ê¡¼¥°¶þ»Ø¤Î¥í¡¼¥Æ·ÁÀ®¤Ø¡£¾¾ËÜ¹ä¡¢ÀÐ°æ¡¢Éú¸«¤¬È´¤±¤¿¥»¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥óÁè¤¤¤ËÃíÌÜ¡£
¢¡¼ç¤Ê¿·ÀïÎÏ
Åê¡¡Í¸¶¡¢ÅçËÜ¡¢µÆÃÏ¡¢ÂçÀî(¥É¥é¥Õ¥È1°Ì)¡¢¥é¥ª
ÂÇ¡¡À¾Àî¡¢¥¨¥É¥Ý¥í(¥É¥é¥Õ¥È2°Ì)¡¢¥«¥¹¥È¥í
¢¡WBCÆüËÜÂåÉ½¡¡°ËÆ£¡¢ËÌ»³
¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡á¥Ñ£³°Ì¡Û¡ÊµÜºê»Ô¡Ë
¡¡µÜ¾ë¡¢Á¾Ã«¤Î£×£Â£ÃÁÈ¤ä¶åÎ¤¡¢»³²¼¡¢£²£±£³Â±¦ÏÓ¤Î¿·½õ¤Ã¿Í¡¦¥¸¥§¥ê¡¼¤éÀèÈ¯¿Ø¤¬½¼¼Â¡£¹¶·â¤Ç¤Ï¥·¡¼¥â¥¢¤Î²ÃÆþ¤ÇÆÀÅÀÎÏ¥¢¥Ã¥×¤Ê¤ë¤«¡£
¢¡¼ç¤Ê¿·ÀïÎÏ
Åê¡¡¥¸¥§¥ê¡¼¡¢¹âÃ«¡Ê¥É¥é¥Õ¥È£µ°Ì¡Ë
ÂÇ¡¡¥·¡¼¥â¥¢¡¢Ê¿¾Â
¢¡WBCÆüËÜÂåÉ½¡¡¼ã·î¡¢Á¾Ã«¡¢µÜ¾ë
¡Ú³ÚÅ·=¥Ñ£´°Ì¡Û¡Ê²Æì¡¦¶âÉðÄ®¡Ë
¡¡Á°ÅÄ·ò¡¢¥³¥ó¥È¥ì¥é¥¹¡¢¥¦¥ì¡¼¥Ë¥ã¤é¤Î³ÍÆÀ¤Ç²ÝÂê¤ÎÀèÈ¯¿Ø¤ò¶¯²½¡£ºòµ¨¡¢ÂæÆ¬¤·¤¿½¡»³¡¢ÃæÅç¡¢¹õÀî¤é¼ã¼êÌî¼ê¿Ø¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤Ë´üÂÔ¡£
¢¡¼ç¤Ê¿·ÀïÎÏ
Åê¡¡Á°ÅÄ·ò¡¢¥³¥ó¥È¥ì¥é¥¹¡¢¥¦¥ì¡¼¥Ë¥ã¡¢ÅÄÃæÀé¡¢Æ£¸¶¡Ê¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡Ë
ÂÇ¡¡°ËÆ£¸÷¡¢¥Þ¥Ã¥«¥¹¥«¡¼¡¢º´Æ£
¢¡WBCÆüËÜÂåÉ½¡¡¤Ê¤·
¡ÚÀ¾Éð¡á¥Ñ£µ°Ì¡Û(µÜºêŽ¥ÆüÆî»ÔÆî¶¿¡¢¹âÃÎ»Ô½ÕÌî)
ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤éÀÐ°æ¡¢DeNA¤«¤é·¬¸¶¤ÈµåÃÄ½é¤ÎFA2¿ÍÆ±»þ³ÍÆÀ¡£¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¿·³°¹ñ¿Í¤ÞÀÑ¶ËÅª¤ËÊä¶¯¤·¡¢ÂÇ¤Á¾¡¤ÄÌîµå¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¢¡¼ç¤Ê¿·ÀïÎÏ
Åê¡¡¥ï¥¤¥Ê¥ó¥¹¡¢´ä¾ë(¥É¥é¥Õ¥È2°Ì)¡¢¹â¶¶Îé
ÂÇ¡¡ÎÓ°Â²Ä¡¢¥«¥Ê¥ê¥ª¡¢ÀÐ°æ¡¢·¬¸¶¡¢¾®Åç(¥É¥é¥Õ¥È1°Ì)
¢¡WBCÆüËÜÂåÉ½¡¡Ê¿ÎÉ¡¢¸»ÅÄ
¡Ú¥í¥Ã¥Æ¡á¥Ñ£¶°Ì¡Û¡ÊµÜºê¡¦ÅÔ¾ë»Ô¡¢²Æì¡¦»åËþ»Ô¡Ë
ºÇÂ®158¥¥í¤ÎÀÐ³À¸µ¡Ê·òÂç¹âºê¡Ë¡¢Âç³Ø¶þ»Ø¤Î¥É¥é2º¸ÏÓ¡¦ÌÓÍø¡ÊÌÀÂç¡Ë¤é1·³¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¿·¿Í¤¬¥µ¥Ö¥í¡¼´ÆÆÄ1Ç¯ÌÜ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë³èµ¤¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£¿·¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¥½¥È¤Ï¥¥ã¥ó¥×½éÆü¤«¤é»²²Ã¤·¤Æ¤ä¤ëµ¤Ëþ¡¹¡£
¢¡¼ç¤Ê¿·ÀïÎÏ
Åê¡¡ÀÐ³À¸µ¡Ê¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡Ë¡¢ÌÓÍø¡ÊÆ±2°Ì¡Ë¡¢¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¢¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥è¡¢¥í¥ó¥° ÂÇ¡¡°æ¾å
¢¡WBCÆüËÜÂåÉ½¡¡¼ï»Ô