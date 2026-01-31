第４０回根岸Ｓ・Ｇ３（２月１日、東京競馬場・ダート１４００メートル＝１着馬にフェブラリーＳの優先出走権）に出走するエンペラーワケア（牡６歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ロードカナロア）は２４年の覇者・前走のサマーチャンピオン・Ｊｐｎ３・２着後に休養し、今回は５か月ぶりの実戦となる。同馬を４つのポイントからチェックする。

【戦歴】ダートは１３戦７勝。休養前の４戦はフェブラリーＳ・Ｇ１（５着）→黒船賞・Ｊｐｎ３（３着）→さきたま杯・Ｊｐｎ１（３着）→サマーチャンピオン（２着）と、短距離の地方交流重賞を中心に出走。

勝ち星はないが、前走のサマーチャンピオン（佐賀）は０秒１差の２着。「いい競馬をしてくれたが、勝てなかったのが残念でしたね」と杉山晴調教師。ただ、「ポテンシャルは高いし、スピードや能力の絶対値はＧ１クラスだと思います」ときっぱり。

【コース適性】「東京はベストな舞台ですし、実績も出せていますからね」と杉山晴師。

２４年の当レースは２着馬に２馬身半の差をつけて重賞初勝利、同年の武蔵野Ｓも快勝と、東京コースとの相性はいい。ここで久々の勝利を手にして、Ｇ１の舞台へ駒を進める。

【仕上がり】最終追い切りは、西村淳也騎手を背に、坂路で５６秒０―１２秒３をマークした。時計こそ平凡だが、パワフルな脚さばきで重賞勝ち馬の貫禄を感じさせた。杉山晴調教師は「帰厩当初は休み明け感があったんですが、それを見越して早めに入厩させて、本数もこなしてきました。ある程度動ける状態です」と順調ぶりを評価。

【データ】根岸Ｓの過去１０年の年齢別成績は、３着以内馬延べ３０頭のうち２５頭は６歳以下。勝ち馬は全て６歳以下と好走率は若い馬ほど高い。

６歳馬の勝率は４・８％、連対率９・５％。

休み明け、６歳という年齢に不安は残るが、仕上がりはよく得意の東京で１年３か月ぶりの勝利があっても驚けない。

