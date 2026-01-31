◆第３１回シルクロードＳ・Ｇ３（２月１日、京都競馬場・芝１２００メートル）

前日最終オッズが１月３１日、発表された。

単勝は混戦ムードとなっている。１番人気は武豊騎手＝栗東・フリー＝とコンビを組む＜１１＞ヤブサメ（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ファインニードル）で単勝３・７倍。これに２番人気で前走のラピスラズリＳを圧勝した＜１６＞ロードフォアエース（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父ロードカナロア）が５・６倍、叩き２戦目で重賞初制覇を狙う＜４＞カルプスペルシュ（牝４歳、栗東・石坂公一厩舎、父シュヴァルグラン）が６・１倍で続く。単勝９・０倍で４番人気のエーティーマクフィ（牡７歳、栗東・武英智厩舎、父マクフィ）までが単勝１ケタ台となっている。

馬連は１０倍を切る組み合わせは１通りもなく、１番人気は＜１１＞＜１６＞の１２・４倍。上位３通りは＜４＞＜１１＞＜１６＞のボックスだが、４〜６番人気は＜１６＞ロードフォアエース絡みの馬券だ。

３連単も１番人気で９３・９倍の＜１６＞＜１１＞＜４＞を始め、＜１６＞中心に売れている。＜１６＞が圏外になれば、最も安い配当でも＜１１＞＜４＞＜１７＞で２８４・５倍だ。