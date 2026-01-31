森香澄、鋭すぎる“最先端パパ活女子”の見抜き方明かす「一式揃ってるとか…」
タレントでフリーアナウンサーの森香澄が、28日深夜放送のテレビ朝日系バラエティー『森香澄の全部嘘テレビ』(毎週水曜 深2：17)に出演。山添寛（相席スタート）、谷岡美沙紀とともに、“イケイケ女子”の実態を学ぶ『女子会ウォッチング』企画を行った。
【写真】“最先端パパ活女子”の見抜き方が鋭すぎる森香澄
今回のぞき見するのは森とほぼ同年代のイケイケ女子たちの飲み会。そこでディレクターが見つけた新発見をクイズで出題する。
森は女子会について「まず出会いないよねって話でひとしきり。大学生とか何もない時はいけましたけど、これだけあざといだ、なんとかテクとか、飲み会での男性を落とすテクニックを教えてくださいとか言われまくりすぎて…。私はそういうのは実際はやらない。本当に好きな人にはやらないみたい。ネタじゃないですよ」とあざとキャラの苦悩を語った。
そして「最先端パパ活女子は、ブランド物を奢ってもらうのではなく、一体何を奢ってもらっているでしょうか？」という話題では、森がパパ活女子を疑うポイントを解説。「私は急にゴルフを始める女子、ちょっと疑います。しかも、最初はシミュレーションとかから始めてる子だったら、自分でやってるのかな? ゴルフが楽しくなってきた？ って思うんですけど、最初からコース出て、一式揃ってるとか…」と鋭い指摘をしていた。
【写真】“最先端パパ活女子”の見抜き方が鋭すぎる森香澄
今回のぞき見するのは森とほぼ同年代のイケイケ女子たちの飲み会。そこでディレクターが見つけた新発見をクイズで出題する。
森は女子会について「まず出会いないよねって話でひとしきり。大学生とか何もない時はいけましたけど、これだけあざといだ、なんとかテクとか、飲み会での男性を落とすテクニックを教えてくださいとか言われまくりすぎて…。私はそういうのは実際はやらない。本当に好きな人にはやらないみたい。ネタじゃないですよ」とあざとキャラの苦悩を語った。