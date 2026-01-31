城島茂、松島聡＆藤原丈一郎と“31年越し悲願”達成へ「涙出てきた！芸能界に入って良かった〜！」
城島茂、松島聡（timelesz）、藤原丈一郎（なにわ男子）が、2月1日放送の日本テレビ系『ザ！鉄腕！DASH!!』（毎週日曜 後7：00〜後7：58）に出演。“番組31年越し”の悲願であるマグロの王様・クロマグロ釣りに挑戦する。
【番組カット】お、おおきい！2人がかりで抱えられるマグロの王様
クロマグロは今年、豊洲の初競りで5億円超えの史上最高値をつけた。同番組でも幾度となく戦いを挑んできたが、番組31年の歴史でいまだ釣果ゼロ。今年は成果を得るべく、城島らは、北海道・函館を訪れた。クロマグロは青森・大間が有名だが、津軽海峡を挟んだ対岸・函館でも同じマグロが揚がり、味も同じくおいしい。
期待に胸を膨らませる城島らは、過去に300キロ超えの特大クロマグロを釣り上げたスペシャリストと合流。「3桁いこうよ！」と夢の100キロ超えを目指して出港する。
今回の釣り方は、3年前に藤原がバショウカジキを狙った際に習得したキャスティング。リールは電動ではなく手巻きのため、プロは「世界一難しい釣り方」だという。それを聞いた城島は「ハードル高っ！燃える！」とテンション爆上がり。“キャスティングのジョー”こと藤原も「男のロマンっすね！」と腕を鳴らす。そんなメンバーに、冬の津軽海峡の厳しい洗礼が待ち受ける。
この日は、日本列島に最強寒波が迫り、海は大荒れ。上下左右に大きく揺れる船上で体力ばかりが奪われ、出港から１時間、キャスティングデビューの松島がついにダウンしてしまう。後を託された城島と藤原も、荒波、船酔い、ノーヒットの三重苦に気力をむしばまれ、疲労がピークに。容赦なく強さを増す波と風、船長の判断でタイムリミットが１時間を切ったその時、「うわ！引っ張られる！」「これヤバイ！巻けない！」「100キロ以上絶対ある！」と奇跡が起こる。気温１度の津軽海峡で巨大クロマグロと大激闘。100キロ超えの超大物ゲットなるか。
さらに、巨大クロマグロをノコギリで豪快にさばき、刺身やにぎり寿司、巨大レアカツに。城島も「涙出てきた！芸能界に入って良かった〜！」と感激する。
【番組カット】お、おおきい！2人がかりで抱えられるマグロの王様
クロマグロは今年、豊洲の初競りで5億円超えの史上最高値をつけた。同番組でも幾度となく戦いを挑んできたが、番組31年の歴史でいまだ釣果ゼロ。今年は成果を得るべく、城島らは、北海道・函館を訪れた。クロマグロは青森・大間が有名だが、津軽海峡を挟んだ対岸・函館でも同じマグロが揚がり、味も同じくおいしい。
今回の釣り方は、3年前に藤原がバショウカジキを狙った際に習得したキャスティング。リールは電動ではなく手巻きのため、プロは「世界一難しい釣り方」だという。それを聞いた城島は「ハードル高っ！燃える！」とテンション爆上がり。“キャスティングのジョー”こと藤原も「男のロマンっすね！」と腕を鳴らす。そんなメンバーに、冬の津軽海峡の厳しい洗礼が待ち受ける。
この日は、日本列島に最強寒波が迫り、海は大荒れ。上下左右に大きく揺れる船上で体力ばかりが奪われ、出港から１時間、キャスティングデビューの松島がついにダウンしてしまう。後を託された城島と藤原も、荒波、船酔い、ノーヒットの三重苦に気力をむしばまれ、疲労がピークに。容赦なく強さを増す波と風、船長の判断でタイムリミットが１時間を切ったその時、「うわ！引っ張られる！」「これヤバイ！巻けない！」「100キロ以上絶対ある！」と奇跡が起こる。気温１度の津軽海峡で巨大クロマグロと大激闘。100キロ超えの超大物ゲットなるか。
さらに、巨大クロマグロをノコギリで豪快にさばき、刺身やにぎり寿司、巨大レアカツに。城島も「涙出てきた！芸能界に入って良かった〜！」と感激する。