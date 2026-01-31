『スクール革命！』放送800回達成へ SixTONES高地優吾のオーディションシーンなど“秘蔵映像”公開
2009年4月にスタートした日本テレビ系バラエティー『スクール革命！』（前11：45）が、2月1日で放送800回を迎える。それを記念し、17年間にわたる膨大なアーカイブの中から選りすぐりの名シーンを振り返るスペシャル編を放送する。
【番組カット】筆が長すぎでは…？スクール革命で書初め
今回は、懐かしの秘蔵映像の中に1つだけ紛れ込んだ“嘘を見抜くクイズ”「ウソ800」をスタジオで展開。出演者は、どれだけ番組のことを覚えているのか番組愛を確かめる。
秘蔵映像の中には、SixTONES・高地優吾（※高＝はしごだか）の15歳のときのオーディション映像、Hey! Say! JUMP・知念侑李が巨大なパターになって挑んだ体当たり企画、Hey! Say! JUMP・山田涼介が富士急ハイランドで大絶叫する様子、Hey! Say! JUMP・八乙女光の一発ギャグの原点など、メンバーの初々しい姿とともに番組の歴史を辿る。
さらに、番組恒例の「誕生日プレゼント企画」の歴史や豪華ゲストとの名対決、オードリー・春日俊彰や山田への伝説的な「ドッキリ企画」もプレイバックする。
