タレントのシルクが３１日、大阪・ＹＥＳ ＴＨＥＡＴＥＲで行われた「祝！よしもと美容部結成しちゃいます！ｉｎ大阪」に、レインボーの池田直人らと出演した。

この日から始動した「よしもと美容部」に入部希望者として、元ＮＭＢ４８の小嶋花梨、祇園・木粼、爛々・萌々、桜井雅斗、豪快キャプテン・山下ギャンブルゴリラが集結。シルクと池田によって入部審査が行われた。アパレルブランドをプロデュースする小嶋、オリジナル美容液をプロデュースする木粼らが順調に合格していく中、「顔を洗うのに洗剤を使ったことがない」という山下だけが補欠合格となったが、ＭＣを努めた浅越ゴエも含め６人の新入部員が誕生した。

昨年「美容番長」から「美容将軍」へランクアップしたシルクは「せっかく美容部が立ち上がったので、ぜひ企業さんにもいろんなところでメンバーを使っていただきたい」と、早くも企業案件ゲットへ意欲的。「そのためには一人一人がもっと修練しないといけないですけど」と、美容のプロとしての厳しさものぞかせた。

また、この日はシルクによる美容イベントとしては初めて、男性の入場も可能に。「やっぱり男性が入ると女性が嫌がられるので、美容の話だと。きょうはその壁もちょっと乗り越えられたのかな」と、手応えを口にし、「男性もいるんだってビックリしましたけど、池田君のおかげでこういうイベントができた。ゆくゆくは男性と女性が半々になるよう頑張りたいですね」と展望を語った。