◆卓球 全農杯 全日本選手権 ダブルスの部 第３日（３１日・豊田市総合体育館）

男子ダブルスで篠塚大登、谷垣佑真（愛知工大）組が準決勝に進んだ。準々決勝で持田陽向、月原弘暉（愛工大名電高）組に１ゲームを先取されたが、３―１で逆転勝ち。篠塚は「相手の方が向かってきているように感じて、１ゲーム目を取られてしまったけど、何とか２ゲーム目から立て直せた」と振り返った。

２人は６日前に男子シングルスの部で準決勝で熱戦を繰り広げたばかり。篠塚が４―１で２年連続の勝利を収めた直後のダブルスではあったが「試合して仲が悪くなるとかはないので、そこまでやりづらさは感じてない」と冷静に語った。谷垣も「僕は２年連続で準決勝でやられているので」と苦笑しつつ、「世界選手権のダブルスで金メダルを取っていて、すごく信頼を置いている選手。やりやすくプレーしている」とパートナーに敬意を表した。

シングルス２位の篠塚、３位の谷垣はともに愛工大名電中、愛工大名電高、愛知工大と歩んできた。大学最終年に愛知で開催される全日本への思いは強い。谷垣は「１０年間（中高大を経営する学校法人）名古屋電気学園に携わってきて、最後の年なので。絶対に優勝してやるという気持ちで臨んでいる」と、有終の初Ｖへ闘志を燃やした。