３１日放送のテレビ朝日系「ワイド！スクランブル サタデー」（土曜・午前１１時半）では、東京・東上野の路上で２９日夜、男性が催涙スプレーをかけられ約４億２３００万円が入っていたとみられるスーツケース３個を奪われる事件が発生したことを伝えた。一方で３０日未明にも羽田空港駐車場で、別の男性が催涙スプレーをかけられる事件が起き、車の中には１億９０００万円入りのスーツケースがあったという。

コメンテーターで出演の佐藤みのり弁護士は「国際的な組織が背景にあるということで。偶然にも４億２０００万、１億９０００万というのが狙われて奪われるということは普通考えられないので、なんらかの形で情報が漏れたんだと思うんですね」とまず発言。

「被害者側にも双方の事件で関連性があるのかも今のところ分かっていないですし、被害者側もどういうお金でどうしたいのかということについては証言をまだ拒んでいるところなのかなと思うので…。全容解明しなければならない、だけれども一方、国際的なところがあって捜査を進めていくのもハードルが高いってところがあって、全容解明をなんとか進めてほしいと思いますが、いろいろまだ気になる点があるという印象です」と話していた。