主演映画「五十年目の俺たちの旅」（公開中）で初監督も務めた俳優で歌手の中村雅俊（７４）が２月１日で７５歳の誕生日を迎えることを記念して３１日、東京・１０９シネマズ二子玉川で生誕記念舞台あいさつが行われた。

１９７５年１０月５日にテレビドラマが放送開始された「俺たちの旅」シリーズでカースケ役を演じてきた中村は、赤いベルベットのスリーピースに黒のハイネックと黒のショートブーツという、とても後期高齢者１日前とは思えないファッショナブルな装いで登場。ＭＣに祝意を示されると「ホントにめでたいんですか？気がついたらもう７５なんで、世の中的にはすっかりおじいちゃんの年齢なので」と自虐ジョークを飛ばした。

中村の伊達男っぷりに、サプライズで祝福に登場したオメダ役の田中健（７４）は「派手だね君。ここまでできないな俺は」、グズ六役の秋野太作（８２）も「なんだよ？その赤は。今はビックリして声も出ないよ」と、５０年来のよく知った間柄にもかかわらず、驚きを隠せなかった。

中村は「カースケとの出会いから始まってもう５０年たつのかなっていうのはちょっと感慨深い」としみじみ。「彼の生き方自体がすごく共感できて。『俺は今日一日精いっぱい生きりゃいいんだよ』というセリフを言うんですけれども、『今日一日精いっぱい生きりゃいいんだよ』というのが今なお続いているっていうか、７５歳に明日なりますけど『今日一日精いっぱい生きりゃいいんだよ』っていう考え方が今だからこそ通じるものがあるのかな。精神としては今またカースケになっているっていう感じですかね。つくづく一日一日一杯生きるっていうのはすごく大事だなと思って最近生きていますけどね」と歳月の重みをかみしめるように語った。

田中は監督も務めた中村に、まず初めに「青春ドラマになってる？」と聞いたことを明かし、中村は「ビジュアルにはなっていない。だって３人合わせて２３０（歳）ですよ。もう老人だらけの映画ですからね」と言いつつも「ちゃんと精神は青春物になっています」ときっぱり。

秋野から７５歳の誕生日を翌日に控えた心境を「どうなのよ？おめでたいかい？生きてりゃいつかは誕生日来るんだから」と聞かれると、中村は「『俺たちの旅』の公開に似た気持ちですよ。公開いつまで続くんだろうっていうのと、自分の人生っていつまで…これだけは予測できないじゃないですか」と答えていた。