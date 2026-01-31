「照ノ富士引退伊勢ケ浜襲名披露大相撲」（３１日、両国国技館）

幕内優勝１０度を誇り、昨年１月に引退した元横綱照ノ富士、伊勢ケ浜親方の断髪式が行われ、多くのアスリートがはさみを入れた。

ラグビーＷ杯３大会連続出場の稲垣啓太は断髪式初体験。妻でモデルの貴子さんとともに国技館を訪れ「時代を築いた横綱の断髪式に参加できて光栄です」と語った。数年前から知人を介して親交を深め、食事などをともにしてきたという。「とても尊敬しています。お疲れ様でした」とねぎらいを口にした。

柔道五輪金メダリストの阿部一二三は断髪式初体験。モンゴルで行われた親方の挙式に出席しているほど親交があり「区切り、節目の場で緊張しました。横綱のプレッシャーとも戦ってきたところは、僕も見習いたいです」と語った。大きなケガから復活した横綱の闘志を自身と重ね「同じアスリートとしても負けていられない。次のロス、その次のブリスベンを目指している中、まだまだできると思う」と決意を語った。

格闘家で今春で現役を引退する意向を発表している武尊にとっても初の断髪式。「僕もケガが多いので、すごく勇気づけられました。同い年と思えないほど貫禄があるので、会う度にパワーに圧倒されつつ力をもらいます」と語った。昨年１０月にタレント・川口葵と行った挙式にも駆けつけられたという。

プロボクシングＷＢＡ、ＷＢＣ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級１位の中谷潤人も初の断髪式参加。「とても偉大で、刺激を受けながら僕自身も頑張れた。たくさんのものを与えていただいた」と感謝を口にした。

◆日本相撲協会以外の主な断髪式参加者 白鵬翔（元横綱）、花田虎上（元横綱）、大野将平（柔道五輪金）、阿部一二三（柔道五輪金）、阿部詩（柔道五輪金）、北島康介（競泳五輪金）、吉田秀彦（柔道五輪金）、中谷潤人（ボクシング）、井岡一翔（ボクシング）、亀田和毅（ボクシング）、稲垣啓太（ラグビー）、武尊（格闘家）、加藤凌平（体操五輪金）、小野伸二（サッカー）、上田桃子（ゴルフ）、小島瑠璃子（タレント）、ＡＫ−６９（アーティスト）、中田翔（野球）、槙原寛己（野球）、西岡剛（野球）＝敬称略