桃井かおり、彩り鮮やかほうれん草サラダ披露「栄養満点」「全部のせ最強」と反響
【モデルプレス＝2026/01/31】女優の桃井かおりが1月31日、自身のInstagramを更新。彩りの鮮やかなサラダを公開し、注目を集めている。
【写真】74歳ベテラン女優「栄養満点」ほうれん草サラダ
桃井は「お箸で食べたい！ほうれん草サラダ」と添え、写真を投稿。ほうれん草にゆで卵、ソーセージにじゃこがちりばめられた彩りの美しいサラダで「熱いオリーブオイルに一瞬ポン酢投入ドレッシング」とドレッシングの説明や、ソーセージは夫の、じゃこは桃井の希望で両方が入ることになったと付け加えている。
この投稿には「今すぐ食べたい」「栄養満点」「盛り付けが綺麗」「全部のせ最強」「ドレッシング参考になる」「夫婦仲良し」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
