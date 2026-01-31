ちょんまげラーメン、双子メイクに「これはおもろい！」 変身ぶりに大笑い

本格的にメイクしてもらうのは初めてという、ちょんまげラーメン・田渕章裕さん＆きむさん。お互いの変身ぶりに、撮影中も笑いが止まらない様子。

俺たち、コンビモデルへの道が拓けたんちゃう？（笑）

田渕 ヘアメイクさんが、僕ときむを双子っぽくするって言うんですよ。そんなの無理ちゃう!? って思ったけど、なんとなく似通って見えるな。これはおもろい！（笑）

きむ 確かに髪型とかは近づいてるな。俺たち、コンビモデルへの道が拓けたんちゃう？（笑）

田渕 いや、腹出すぎやろ。でも自分史上最大に目ヂカラ出てるし、クセ毛を生かしたスタイリングにも感動ですね。いつもはヘアアイロンで必死にのばしてるんですよ。それをヘアメイクさんが“クセイケてます”って、サササッとイイ感じに仕上げてくれて…。

きむ 俺の髪もサラサラでペタンとなりがちなのに、うまいこと立ち上がってるもんな。美ジュ-1すごい。番匠とかスカイサーキットとか、他の芸人もプロの手で生まれ変わったとこ、見てみたいわ。

田渕 俺はダンビラムーチョを推すね。そろって男前やし、どこまでキレイになるか見てみたい！

美ジュアップのお手本は奥さんとChatGPT

── 2025年6月、番組の企画をきっかけにコンビ名を“インディアンス”から“ちょんまげラーメン”に改名した田渕章裕さんときむさん。腸活と美ジュアップのために、普段から取り組んでいることは？

きむ 腸活は特にしていないけど、筋トレサポートのために、タンパク質豊富なヨーグルトを食べるようにしています。

田渕 僕も、腸活を意識したことはないけど、お酒のあてを、野菜たっぷりで作ります。居酒屋でのバイト歴が長いんで、味には自信ありますよ。あとは、ベジファーストで、よく噛んで食べることを心がけています。これって、腸によさそうですよね。

── ヨーグルトは発酵食品だし、野菜には食物繊維が豊富。どちらも腸内環境改善に役立つ、立派な腸活ですね。

きむ 美ジュアップは、肌がキレイな奥さんがお手本。コスメを選んでもらって、朝はビタミンCのパックをする、外出時は日焼け止めをしっかり塗るとか、教わっています。

田渕 僕が愛用している美容液も、きむの奥さんがくれたんです。ちょっとお高いけど肌がスベスベになるんで、リピートしようと思います。人前に出る仕事だから、最低限の清潔感はキープしておこうと思って。ギトギト肌とか、見たくないでしょ？

きむ それはあるなあ。自分でも鏡見たとき、肌がキレイだとテンション上がるもん。うち今、赤ちゃんいるんですけど、肌がピカピカでものすごくキレイなんですよ。僕も、赤ちゃんみたいな肌になりたい。

田渕 美ジュアップのためには、お腹もどうにかしたい。運動不足を解消せな。きむは筋トレ、どうやってるん？

きむ ChatGPTに教わってる。反り腰解消にどんな筋トレがいいかとか、何かあるとすぐ相談しちゃう。

田渕 俺は番組の企画でジムへ行く予定になってるから、そこで頑張るわ！

おふたりが取り組んでいる腸活は？

ちょんまげラーメン

2010年結成。左・田渕章裕（たぶち・あきひろ） 1985年生まれ、兵庫県出身。右・きむ 1987年生まれ、大阪府出身。『M-1グランプリ』ファイナリストの実力派。ラストイヤーとなる今年、新たなコンビ名でチャンピオンの座を狙う。