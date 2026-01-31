1度は失われたエンジンとトランスミッション

シャシー番号0373GTのフェラーリ250 ヨーロッパGTは、1957年に売却され、1990年に北米で発見される。その時点で、エンジンとトランスミッションは失われていた。

ボロボロの状態で購入したのは、弁護士のジョー・モック氏。レストアのため250 GTE 2＋2を調達し、V12エンジンは最高出力300馬力のレース仕様へ再構築され、ボディはロッソ・コルサへ塗り直され、内装はブラックのレザーへ一新された。



フェラーリ250 ヨーロッパ GT（1954〜1955年／欧州仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

1995年以降、モックはアメリカのクラシックカー・レースイベントを中心に参戦。1999年には渡欧し、ミッレ・ミリアとリエージュ・ローマ・リエージュも走っている。

同年にブライアン・デブリーズ氏が購入し、メキシコで開かれた復刻版カレラ・パナメリカーナへ出場。クラス優勝を奪った。2000年にも、ディスクブレーキとアルミホイールで武装し再び挑み、2度目のクラス優勝を遂げている。

塗装以外、完全な内容で蘇った0373GT

フェラーリらしい経歴を積んできたシャシー番号0373GTだが、コンポーネントの多くは残されていた。デブリーズは1956年仕様への復元を決め、ドラムブレーキと16インチ・ワイヤーホイールへ戻し、以降のクラシックカー・イベントを走らせている。

2018年に次のオーナーが購入するが、このタイミングで、オリジナル・エンジンの載った250 GTも発見される。その2台は、フェラーリを得意とする英国の専門家、テリー・ホイル氏の元へ送られ、レッドの塗装以外、完全な内容で蘇った。



ヘッドライトのガードや、1956年のリエージュ・ローマ・リエージュ・レースで振られたゼッケン60番が誇らしい。現在のオーナーは、ロイ・ケント氏。このエンジンは、点火プラグがバンク内側にあり、交換が難しいのが難点だと話す。

フロントガラスへ当たる虫を減らすべく、ボンネットにはアクリル製のバグガード。小ぶりなサイドやリアのウインドウも、アクリル製だ。キャビンは後方寄りで、ウエストラインが高め。後年の250 GTツール・ド・フランスと、雰囲気が重なる。

低域でも粘り強く扱いやすい3.0L V12

ロールケージを避けつつ、レザーシートへ。ダッシュボードには、実務的に回転と速度、油圧のメーターが並ぶ。燃料と油温、水温のメーターは、その隣り。ラリー用のハルダ社製タイミング時計が、助手席側を向いている。

2基の燃料ポンプと点火コイルをオンにし、ボタンを押すとコロンボV12が始動。今回は、電動ファンのスイッチもオンにした。リビルド直後で、4000rpm以下という制限付きだが、グレートブリテン島中東部、ノーフォーク州の公道では不満ないはず。



ステアリングコラムとシートは固定され、筆者の体型では背もたれを倒さざるを得ない。それでも、ウッドリムの3スポーク・ステアリングホイールは握りやすい。

ツインチョークのウェーバー・キャブレターが豊かなトルクを生成し、低域でも粘り強く扱いやすい。アルミ製のボールが載ったシフトレバーが、高い位置へ伸びる。やや引っかかりはあるものの、ストロークが短く、正確にギアを選べる。

往年の再現を待ち望んでいるに違いない

速度が上昇するにつれ、エンジンの豊かな響きが車内を満たし始める。4速へシフトアップすれば、1000rpm当たり約30km/hでの巡航も可能。公道の速度域で、素晴らしいレスポンスを堪能できる。ステアリングホイールの反応も小気味いい。

生産から70年が過ぎるものの、姿勢制御は非常に安定している。うねるような路面では、リアアクスルが追従する様子を感じ取れる。16インチのダンロップ・レーシングが、頼もしいグリップ力を保つ。



サーキット前提のレーサーとして誕生したわけではないが、乗り心地は驚くほどしなやか。フィンが並んだ、ドラムブレーキの効きも必要充分。公道との相性に優れる。

とはいえ、この250 ヨーロッパGTは多くのレースで成功を残してきた。レーシングドライバーの、オリヴィエ・ジャンドビアン氏との日々の再現を待ち望んでいるに違いない。実は、0373GTは販売中。次のオーナーも、表彰台を目指すのだろう。

協力：オールド・レーシング・カー・カンパニー社、ロイ・ケント氏

フェラーリ250 ヨーロッパ GT（1954〜1955年／欧州仕様）のスペック

英国価格：−ポンド（新車時）／200万ポンド（約4億1600万円）以下（現在）

生産数：35台

全長：4450mm

全幅：1650mm

全高：1219mm

最高速度：228km/h

0-97km/h加速：−秒

燃費：−km/L

CO2排出量：−g/km

乾燥重量：1050kg

パワートレイン：V型12気筒2953cc 自然吸気 SOHC

使用燃料：ガソリン

最高出力：220ps/7000rpm

最大トルク：−kg-m

ギアボックス：4速マニュアル／後輪駆動



