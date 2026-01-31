画期的なフェラーリ：250 ヨーロッパGT

「エンジンを売りましょう。残りはタダです」。気難しい顧客へ、かつてのエンツォ・フェラーリ氏はこう提案したとか。そのエンジンとは、250 ヨーロッパGTにも載る、ショートブロックの「コロンボV12」だった可能性が高い。

このアルミ製V型12気筒ユニットは、革新的な設計にあった。SWBやGTO、ルッソ、ツール・ド・フランスなど、傑作250シリーズの動力源になってきた。



フェラーリ250 ヨーロッパ GT（1954〜1955年／欧州仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

そして、250 ヨーロッパGTも画期的なフェラーリだった。多様な派生モデルへ展開されつつ、生産は10年以上続いた。少量生産のスポーツカー・メーカーから、フォードとフィアットから買収を持ちかけられる羨望のブランドへ、成長する立役者になった。

大幅にアップデートを受けた250 ヨーロッパ

250 ヨーロッパGTの容姿は、1953年のフランス・パリ・モーターショーでお披露目された、フェラーリ375 アメリカの影響を隠さない。2800mmのロングホイールベース・シャシーへ、主にピニンファリーナ社製ボディが被されたグランドツアラーだ。

そのフロントに載ったのは、技術者のアウレリオ・ランプレディ氏が設計した4.5L V12ユニット。300psと際立つ最高出力を備えたが、僅か12台しか生産されず、需要が高まっていた北米市場の期待へ応えることはなかった。



フェラーリ250 ヨーロッパ GT（1954〜1955年／欧州仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

他方、ランプレディの3.3Lエンジンを積んだ、初代250 ヨーロッパの発表も同年のパリ。当初はカロッツェリアのヴィニャーレ社製ボディをまとったが、量産仕様の多くにはピニンファリーナ社によるボディが与えられ、10か月間に22台が売れている。

しかし翌1954年のパリで、大幅にアップデートを受けた250 ヨーロッパが発表される。エンジンは、技術者のジョアッキーノ・コロンボ氏による、小柄な3.0L V12へ変更。その結果、ホイールベースは2600mmへ短縮が可能になった。

220psを発揮したSOHCのコロンボV12

このコロンボV12は、両バンクへ1本のカムシャフトを載せたSOHC。シリンダーは73mmのボアと58.8mmのストロークを持ち、7000rpmで220psの最高出力を発揮した。公道前提のウェットサンプ潤滑だったが、より高い回転域の常用が可能だった。

タイプ508と呼ばれたシャシーは、トレッドを前後で29mm拡幅。ボディを支えるアウトリガーは、リアアクスル上方へ伸びた。サスペンションは前がダブルウイッシュボーンで、後ろはリジットアクスルのリーフスプリング。最高速度は228km/hが主張された。



フェラーリ250 ヨーロッパ GT（1954〜1955年／欧州仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

技術的な更新の大きさを踏まえると、新しいモデル名を得ても良さそうに思えるが、何故か継承されている。しかも、発表当初は250 ヨーロッパのみだった。

それでも、量産段階で250 ヨーロッパGTへ変更。1956年にヨーロッパが省かれ、250 GTを名乗るようになり、クラシック・フェラーリの黄金期を象徴するモデルとなった。

1台の例外を除きボディはピニンファリーナ

250 GTの殆どには、ピニンファリーナ社のスチール製かアルミ製ボディが与えられている。例外は、ベルギーのリリアンヌ・ド・レシー王女へ贈られた1台で、ヴィニャーレ社製ボディが架装された。

キャビンは2シーター。前席の後ろには、クロスで仕立てられた荷室が備わった。今回の1955年式、シャシー番号0373GTでも当てはまり、専門家のジャンニ・ログリアッティ氏の著書によれば、当初はグレーの塗装にバーガンディのレザー内装だったようだ。



フェラーリ250 ヨーロッパ GT（1954〜1955年／欧州仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

初代オーナーは、テニス・プレイヤーのフィリップ・ワッシャー氏。「大人しいエンジンに100Lのガソリンタンクが組まれた、グランドツアラーへ適した標準モデル」だと、ログリアッティは文中で説明している。最高出力は、215psだったらしい。

ワッシャーは、ベルギーの貴族でレーシングドライバーのオリヴィエ・ジャンドビアン氏と親戚の関係にあり、自ずと真新しいフェラーリは彼の目に止まった。その初陣は、1955年のコート・ド・ラ・ロッシュ・ヒルクライムで、総合2位を勝ち取っている。

量産仕様のまま約5000kmのルートを走破

ジャンドビアンは、すぐに250 ヨーロッパGTへ魅了されたようだ。1956年にワッシャーから買い取り、ベルギー・リエージュからイタリア・ローマを往復する公道レース、リエージュ・ローマ・リエージュへ参戦。総合3位でフィニッシュしている。

0373GTは、ドライビングライトとストーンガードを装備した以外、量産仕様のまま。最も手強い公道レースとして恐れられた約5000kmのルートを、見事に走破した。



フェラーリ250 ヨーロッパ GT（1954〜1955年／欧州仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

またジャンドビアンは、同年にフェラーリとドライバー契約。F1にも参戦したが、耐久レースが得意分野だった。ル・マン24時間レースは4度、セブリング12時間やタルガ・フローリオでも、3度優勝している。

この続きは、フェラーリ250 ヨーロッパGT（2）にて。