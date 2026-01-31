【2026年2月の金運占い】章月綾乃があなたの“誕生日”で占う「今月の金運」
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の金運占い。あなたの生まれた日を手掛かりに、金運の動きを数秘術で占います。2026年2月のお金の動きを探っていきましょう。
金に糸目はつけないタイプ。使うときは、思い切りよくいく。たまのぜいたくが好き。
【2、11、20、29日生まれ】
コツコツ貯蓄タイプ。ある程度、手元にないと落ち着かない。お金の話は秘密主義。
【3、12、21、30日生まれ】
宵越しの銭はもたないタイプ。稼いだら稼いだ分だけ使い切る傾向がありそう。
【4、13、22、31日生まれ】
先立つものは金タイプ。金銭感覚はリアルで、シビア。リターンのない出費はしない。
【5、14、23日生まれ】
金が金を儲けるタイプ。投資のセンスあり。金銭感覚バッチリ、アンテナも良好。
【6、15、24日生まれ】
大盤振る舞いタイプ。お金が入ったら、パーッと使う。自分へのご褒美も買いがち。
【7、16、25日生まれ】
金は天下の回りものタイプ。あればあるなりに、なければないなりに過ごせるタイプ。
【8、17、26日生まれ】
チリも積もれば山となるタイプ。お金に対して無頓着で、なりゆきに任せやすい。
【9、18、27日生まれ】
一獲千金タイプ。儲けることに貪欲。稼ぐスイッチが入ると、収入アップが無限大。
＜低予算主義で＞
社交が活性化して、それにつれて、人付き合いにお金がかかっていきます。よいところを見せようと張り込むよりも、庶民派チョイスで気さくさ、付き合いやすさをアピールして、金運と人気運を上げていきましょう。
【2、11、20、29日生まれ】
＜宝物探し＞
思いがけない臨時収入がありそう。でも、ただ待っているだけでは、それなりに。最近、使っていなかったバッグや服のポケットをチェックする、懸賞に応募するなど、アクションを起こすとサプライズに出会えそう。
【3、12、21、30日生まれ】
＜長期戦＞
長い目で見ましょう。回数券を買う、定期購入の契約をするなど、先々につなげていくとよさそう。都度都度の精算よりもずっと安く上がるし、余計な出費を防ぐ効果もあります。転職や副業開始も視野に入れて。
【4、13、22、31日生まれ】
＜可視化する＞
お金に対して、無頓着になりそう。いくら使ったのか、しっかりと目で確認できる仕組みを作りましょう。多少、面倒でも、電子マネーよりも、現金払いのほうが今月は上手に使えるはず。家計簿をつけるのも大賛成。
【5、14、23日生まれ】
＜経験値アップ＞
生きたお金を使えそう。これまでやったことがなかったことを体験したり、知らなかったことを学んだり、内面的な進化を促しましょう。本を読む、専門家の話を聞きに行くのもオススメ。買い物は長く使えるかで選んで。
【6、15、24日生まれ】
＜体に投資＞
整えタイム。本気で健康を目指しましょう。検査を受けたり、治療を再開したり、「そのうちに」をこの機に実行して。気になっていた整体、マッサージなども試し時。健康への投資が、大きなリターンを生むでしょう。
【7、16、25日生まれ】
＜一点豪華主義＞
特別な何かが欲しくなりそう。仕事道具や家電、おしゃれアイテムなど、何か1つ、ちょっといい物を買ってみましょう。全体のステータス、快適さの引き上げになるはず。レンタルや共同購入も視野に入れていきましょう。
【8、17、26日生まれ】
＜判で押したように＞
同じことの繰り返しにツキがあります。生活のリズムを整え、「朝食はコレを食べる」「何曜日はコレを着る」的にパターンを繰り返していくと金運も整っていくでしょう。贈り物は、実用品を添えて。喜んでもらえそう。
【9、18、27日生まれ】
＜ダイナミックに＞
いきなり、大きな出費があるかも。それは、「大きく稼いで、大きく使う」の順番が逆になっているだけ。ぎょっとするような金額だとしても、大丈夫。ちゃんと入ってきますから、平然と構えて。出ても戻る強運期です。
文：章月 綾乃（占術研究家・心理テストクリエーター）
雑誌やWeb、書籍など幅広い媒体で占いや心理テストの執筆・監修を手掛ける。All About「大人のための星占い」「幸せのカルテ」、GINZA「開運レター占い」など連載を多く持ち、著書も多数。西洋占星術、周易、手相、数秘術、ダイスやカード占い、しぐさや言葉グセの研究など守備範囲は広め。All About 占いガイド。
(文:章月 綾乃（占術研究家・心理テストクリエーター）)
2026年2月は「スクラップ＆ビルド」古きものが壊されて、新しい形に置き換えられていくでしょう。「もうすぐなくなる」「もう味わえなくなる」からと思い出を作りたくなりますが、情緒に引っ張られ過ぎないように気を付けて。“これまで”ではなく、“これから”に目を向けて予算を割いていくことが大事です。
誕生日別！ あなたの「基本キャラ」【1、10、19、28日生まれ】
2026年2月の金運【1、10、19、28日生まれ】
＜低予算主義で＞
