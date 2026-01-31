群馬県で「ふるさと納税の返礼品が魅力的」だと思うランキング！ 2位「高崎市」を抑えた1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部は2025年10月27〜28日、全国20〜70代の男女250人を対象に「ふるさと納税」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、群馬県で「ふるさと納税の返礼品が魅力的」と思う市を紹介します！
2位：高崎市／49票群馬県最大の人口を擁し、高速交通網の結節点として発展してきた北関東有数の中心都市である高崎市。縁起物として有名な「高崎だるま」をはじめ、「グーテ・デ・ロワ」のラスク、「ハーゲンダッツ」のアイスクリームなど、全国的なブランド商品を多く取りそろえています。地域の伝統と現代の人気ブランドが共存する返礼品のラインアップは、幅広い層の寄附者に支持されています。
回答者からは「縁起物として有名なだるまが、願掛けや贈り物として人気だから」（40代男性／静岡県）、「アイスクリームやお菓子の詰め合わせセットが豊富で充実していると思います」（30代女性／宮城県）、「洗剤や柔軟剤など日用品の返礼品が多く助かる」（30代女性／広島県）といった声が集まりました。
1位：前橋市／86票前橋市は群馬県の県庁所在地であり、「水と緑と詩のまち」を掲げる自然豊かな都市です。利根川や赤城山の恵みを感じられる環境に育まれた地元グルメが多く、群馬のソウルフードである「焼きまんじゅう」や、ブランド豚「福豚」のしゃぶしゃぶ肉や大粒で甘みの強いいちご「やよいひめ」が特に高い評価を得ています。
回答者からは「福豚という、しゃぶしゃぶのお肉が気になる。福と付くだけあって福がありそう」（20代男性／岐阜県）、「高品質ないちご『やよいひめ』や、焼きまんじゅうマフィンなどがあり人気です」（50代女性／広島県）、「群馬のこんにゃくや新鮮な野菜が魅力的だからです」（50代女性／新潟県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)