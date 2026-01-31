『ドラえもん』史上最大級のイベントが日本初開催へ！ 超豪華特典付きチケット販売開始
世界中で愛される『ドラえもん』のまんが、アニメ、大長編の世界が一堂に会する史上最大級のイベント「100％ドラえもん＆フレンズ in 東京」が、3月27日（金）から、東京・江東区にある東京ドリームパークで開催される。
【写真】『ドラえもん』の世界を100％楽しめる！ 9つのエリアなど詳細
■『ドラえもん』を100％堪能
今回、香港、上海、バンコク、台湾などアジア各地を巡り日本に初上陸するのは、ドラえもんやのび太などのおなじみの仲間たちが大集合した会場で、誰もが楽しめる多彩なコンテンツを楽しめるイベント。
3つの有料エリアと3つの無料エリアの計6エリアで構成される会場には、一番の目玉となる、“ドラえもんのミラールーム”や“のび太のまんがルーム”、“ドラえもんの100％ひみつ道具ルーム”といった9つの展示エリアを楽しめる「100％ドラえもん まんがワールド展」が用意される。
そのほか、史上最大級となる高さ12mの巨大ドラえもんバルーンがインパクト抜群の「100％ドラえもんパーク」や、ここでしか味わえない特別なメニューがそろった「100％ドラえもん＆フレンズスペシャルキッチン」も満喫可能だ。
また、入場者特典として、展示に登場するさまざまなユニークなドラえもんの特別な「アクリルバッジ」に加えて、会場限定で販売されるトレーディングカードと同じデザインの「プロモカード」をプレゼント。
加えて、全10種のアクリルバッジなど特別感あふれる豪華セットが付いてくるプレミア特典付きチケットや、日本展にむけて誕生したスペシャルなコミックスが付く特別なチケットがそれぞれ3000セット限定で販売されるなど、ファンは見逃せない内容となっている。
さらに、特設サイトにて、ここでしか手に入らない特典がもらえる『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』とのコラボキャンペーンも実施。
なお、本イベントは日時指定制で、チケットの販売は1月31日（土）12時00分より開始された。
