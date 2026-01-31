¡Ö»öÁ°¤Ë¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¡Ä¡×à¤í¤¯¤Ö¤ëá¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õºî²è¡¦Ì¡²è²È¤¬¥³¥á¥ó¥È¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂ¤ê¤Ê¤¤³¨¤Ë¡×¸ø³«¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¹¥´¶¤ÎÀ¼¤â¡Ä
¿¹ÅÄ¤Þ¤µ¤Î¤ê¡Ö´í¸±¤Ê¹á¤ê¤ÎÆó¿Í¡ª¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡×
¡¡½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿1990Ç¯Âå¤ËÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿Ì¡²è¡Ö¤í¤¯¤Ç¤Ê¤·BLUES¡×¤Î³°ÅÁ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡Ö¤í¤¯¤Ç¤Ê¤·BLUES ¨¡µ´³ë¨¡¡×(¤ª¤Ë¤«¤º¤é)¤ÎÏ¢ºÜ¥¹¥¿¡¼¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥°¥é¥ó¥É¥¸¥ã¥ó¥×¤Î¸ø¼°SNS¤Ç¤ÏËÜÊÔ¤Ç¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢µ´ÄÍ¤È³ëÀ¾¤Î2¿Í¤ÎÂÐ·è¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¯¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ï¢ºÜ³«»Ï¤Ï²Æº¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸¶ºî¼Ô¤Î¿¹ÅÄ¤Þ¤µ¤Î¤ê¤Ï¡ÖÉñÂæ¤Ï1990Ç¯ÂåÁ°È¾¡£Â³ÊÔ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åö»þËÜÊÔ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¢¤Î»þ¤Î¤¢¤ÎÆó¿Í¤ÎÆ®¤¤¤ò¤ä¤ê¤Þ¤Ã¤»¡ª¡×¤È´üÂÔ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢ºî²è¤òÃ´Åö¤¹¤ëÌ¡²è²È¤ÎBoichi¤Ï¡ÖÌ´¤¬¡Ä Ì´¤¬³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¤È¤Ê¤ëµ´ÄÍ¡¢³ëÀ¾¤ÎBoichi¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¡Ö¥á¥Á¥ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö³¨¤Î°µ¤¬À¨¤¤¡Å¡Å¡ª¡×¡Ö°Õ³°¤È¿¹ÅÄ¤Þ¤µ¤Î¤êÀèÀ¸¤Ë²èÉ÷´ó¤»¤Æ¶Ã¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤·¤«¤·¡Äºî²è¤Ï°ã¤¦¤Î¤Í¡×¡Ö¤¢¤ÎÌöÆ°´¶¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¸½½ÐÍè¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¿¹ÅÄ¤Ï¡Ö´í¸±¤Ê¹á¤ê¤ÎÆó¿Í¡ª¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Boichi¤â¡Ö¿¹ÅÄÀèÀ¸¤È¥°¥é¥ó¥É¥¸¥ã¥ó¥×¤Ë¸Â¤ê¤Ê¤¤´¶¼Õ¤â¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ËÍ¤ÎµÚ¤Ð¤Ê¤¤¼ÂÎÏ¤Ç¤Á¤ã¤ó¤ÈÉÁ¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¸¶ºî¤Î¤í¤¯¤Ö¤ë¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂ¤ê¤Ê¤¤³¨¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»öÁ°¤Ë¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢°¦¾ð¤ÈÂº·É¤À¤±¤ÏËÜµ¤¤ÇÆþ¤ì¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£