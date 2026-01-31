¿Æ¤ÎµØ¤Ë¡Ö¤À¤Þ¤µ¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬°¤¤¡×¤ÈÄ©È¯¤µ¤ì¤¿¤é¡Äà¤¢¤Ã¤Ñ¤ìÊÖ¤·áË¿Ã·»Äï¤Ë³Ø¤Ö½èÀ¤½Ñ¡ÄÃçÌîÂÀ²ì&ÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤ÎÌ¾±é¤ËµÓ¸÷¡Ö»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¸½Âå¤Î²ñ¼Ò°÷¤Ê¤é´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯½ÐÀ¤¤¹¤ë¡×
¡ÖÌÜ¤À¤±¤Î±éµ»¡ÄÉð¼Ô¿Ì¤¤¤¸¤ã¡ª¡×
¡¡¤â¤·¤â¿Æ¤ÎµØ¤Ë¡Ö¤À¤Þ¤µ¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬°¤¤¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡Ä¡£ÉáÄÌ¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¥»¥ê¥Õ¤ÇÊÖ¤·¤¿Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤¬µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ã¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡ä
¡¡NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢25Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè4²ó¤Ç¼ç±é¤ÎÃçÌîÂÀ²ì±é¤¸¤ëÄï¡¦¾®°ìÏº(½¨Ä¹)¤ÈÃÓ¾¾ÁÔÎ¼±é¤¸¤ë·»¡¦Æ£µÈÏº(½¨µÈ)¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÂçÀï¤Ç·»Äï¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ßÆñ¶É¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¥·¡¼¥ó¡£
¡¡º£Àî·³¤È¤Î²³¶¹´Ö¤ÎÀï¤¤¤ËÉë¤¯¾®°ìÏº¤ÈÆ£µÈÏº¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢2¿Í¤Î¿¿¤ÎÁÀ¤¤¤ÏÆ±¤¸¿¥ÅÄ·³¤Ç¡¢¤«¤Ä¤ÆÉã¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¾ë¸Í¾®º¸±ÒÌç(²Ã¼£¾¼ù)¤òÆ¤¤Á²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¡Ö¤À¤Þ¤µ¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬°¤¤¤Î¤è¡×¤ÈÉã¤Î¼êÊÁ¤ò²£¼è¤ê¤·¤¿Ä¥ËÜ¿Í¤Î¾ë¸Í¤«¤é¤è¤â¤ä¤ÎË½¸À¤òÅÇ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Ä©È¯¤ËÂÑ¤¨¤¤ì¤ºÅá¤òÈ´¤³¤¦¤È¤¹¤ëÆ£µÈÏº¤È¡¢·»¤òÀ©»ß¤·¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ï¾ë¸ÍÍÍ¤¸¤ã¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¾®°ìÏº¡£ÅÜ¤ê¤ËÇ¤¤»»Â¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤â¡¢Áä½Ñ¤ÎÌ¾¼ê¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¤¿¾ë¸Í¤ËÊÖ¤êÆ¤¤Á¤Ë¹ç¤¤¤«¤Í¤Ê¤¤¾õ¶·¤ò¡¢Äï¤Îµ¡Å¾¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤¿¡£
¡¡Ë´¤Éã¤ò»×¤¤ÅÜ¤ê¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Äï¤Ë¤è¤êÎäÀÅ¤µ¤ò¼è¤êÌá¤¹Æ£µÈÏº¤ò¤È¡¢»×¤¤¤ÏÆ±¤¸¤Ê¤¬¤é¤âÉ¬»à¤ËÍÞ¤¨¤Ä¤Ä·»¤òÀâÆÀ¤¹¤ë¾®°ìÏº¤Î±éµ»¤¬¸÷¤ë¥·¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·»Äï¤ÎÀ³Ê¤¬¸²Ãø¤ËÉ½¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤Ë¡Ö¾®°ìÏº¤ÎÆ¬¤Î²óÅ¾¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤óÆ£µÈÏº¤ÎÒôÓÍ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë½ÀÆð¤µ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª¡×¡Ö·»Äï¤Î°¤Òß¤Î¸ÆµÛ¤¬¹¥¤¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¾®°ìÏº¡£Æ¬¤Î²óÅ¾¤¬Â®¤¤¡¢¤È¤Ã¤µ¤Ë»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤ï¡×¡Ö¡Ø¤Î¤¥¡¢·»¼Ô¡Ù¤Î¸å¤Î·»Äï¡¢ÌÜ¤À¤±¤Î±éµ»¡ÄÉð¼Ô¿Ì¤¤¤¸¤ã¡ª¡×¡Ö¾®°ìÏº¡Ä¸½Âå¤Î²ñ¼Ò°÷¤Ê¤é´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯½ÐÀ¤¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¡£¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ï¡ÄÂçÀ®¸ù¤«ÂçÅ¾Íî¤«¡¢¤É¤Ã¤Á¤«¤·¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡¡ÖË¿Ã·»Äï!¡×¤Ï¡¢NHKÁí¹ç¤ÇËè½µÆüÍË¸á¸å8»þ¤«¤é¡¢NHKBS¤Ï¸á¸å6»þ¤«¤é¡¢BSP4K¤Ç¤Ï¸á¸å0»þ15Ê¬¤«¤éÊüÁ÷Ãæ¡£