¡¡º£µ¨¤è¤êMLB¥·¥«¥´¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¸µ¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÂ¼¾å½¡Î´¤¬¡¢SNS¤ÇÈäÏª¤·¤¿»Ñ¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¾ÚÌÀ¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿²èÁü¤Ï45¥ß¥ê¡ß35¥ß¥ê¡¢50¥ß¥ê¡ß50¥ß¥ê¤Î¾ÚÌÀ¼Ì¿¿¡£
¡¡°ìÈÌÅª¤Ê¾ÚÌÀ¼Ì¿¿¤Ç¤Ï´é¤¬¤¹¤Ù¤Æ¼Ì¤ê¤³¤à¤è¤¦¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¥«¥á¥é°ÌÃÖ¤ÎÄ´À°¤¬°¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤«¤Ê¤êà¥É¥¢¥Ã¥×á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¡¢Ã¯¤«Ä¾¤»¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢AI²Ã¹©¤ò¶î»È¤·¤¿¤È»×¤ï¤ë²èÁü¤¬ÂçÎÌ¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢¥¢¥Õ¥í¥Ø¥¢¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤ä¡¢½÷Áõ¤·¤¿¤â¤Î¡¢CD¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÉ÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ê¤É¡¢àÂç´îÍøá¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Â¼¾å¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¾ÚÌÀ¼Ì¿¿¤Ã¤Æ¤Ê¤¼¤«À¹¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬ÄêÈÖ¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö°µ¤¬¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤ä¡¢²Ã¹©ºÑ¤ß¤ÎÅê¹Æ¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡Ö¥ê¥×Íó¤ß¤ó¤ÊÅ·ºÍ¡×¡Ö¤³¤ìÁ´Éô¸ø¼°ID¼Ì¿¿¤ËºÎÍÑ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥ì¥Ù¥ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£