厳しい経営状況にある佐久大学を巡り、同大を運営する学校法人「佐久学園」（長野県佐久市）と、学校法人「信学会」（長野市）が合併することで合意したことが３０日、関係者への取材でわかった。

両者は２３日に合併契約書に調印しており、２月２日の記者会見で発表する。

合併予定日は６月１日で、信学会が佐久学園を吸収する形となる。佐久大の学部などはそのまま存続する予定で、学生の定員なども変更しない。佐久学園の経営陣は退陣する。

合併により、信学会は、幼稚園から４年制大学まで抱える県内唯一のグループになる。合併後は、佐久長聖高校や進学塾を持つ強みを学生募集に生かす考えだ。

佐久大は、一部の学部で大幅な定員割れが生じ、慢性的な赤字が続いていた。国の制度変更に伴い、昨年４月から低所得世帯の学生に対する支援が一部できなくなり、より学生が集まりにくくなると懸念されていた。

これに対し佐久市は、同大が地域に医療人材を多く輩出していることから、「公共性が高く地域のためになる」として支援を決定。信学会との合併を仲介した。

両者は昨年１１月末から合併協議を進めていた。協議開始を受け、市は１月、同大に対して約８３５０万円を交付している。