¡Ú¾¾ºå¶¥ÎØ¡¦Ãæµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾Þ¡ÛÁ°²óÈ¯Ç®¤ÇÅÓÃæ·ç¾ì¤ÎËÌ°æÍ¤µ¨¡ÖÉé¤±¤Æ·ç¾ì¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¾¾ºå¶¥ÎØ¤Î¥Ê¥¤¥¿¡¼£Æµ¡Öµæ¶Ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Þ¤Ä¤Ö¤¿ÇÕ¡¡¾¾±ºÉð»ÍÏº¾Þ¡¡Ãæµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾Þ¡×¤¬£²·î£±Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡¥É¡¼¥Ô¥ó¥°°ãÈ¿¤Ë¤è¤ëÄ¹´ü·ç¾ìÌÀ¤±£³ÀïÌÜ¤È¤Ê¤ëËÌ°æÍ¤µ¨¡Ê£³£¶¡á¿ÀÆàÀî¡Ë¤¬¡¢¾¾ºå¥Ð¥ó¥¯¤Ë½éÅÐ¾ì¡£Á°²ó¾¾¸ÍºÇ½ªÆü¤òÅöÆü·ç¾ì¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂÎÄ´ÌÌ¤¬¤Ò¤ÈÂ©¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢½éÆü¡¢£²ÆüÌÜ¤È¤Ò¤É¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢£²ÆüÌÜ¤Î¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë¼¡¤ÎÆü¤Î½ÐÈÝ³ÎÇ§¤¬¤¢¤ê½ÐÁö¤òÅÁ¤¨¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ë·×¤Ã¤¿¤éÇ®¤¬£³£¸ÅÙ¤Û¤É¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ä¥³¥í¥Ê¤Î¸¡ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬±¢À¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡Ö¤Ò¤ÈÈÕ¿²¤Æ¡¢Ç®¤¬²¼¤¬¤ì¤Ð¡Ä¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤à¤·¤í¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç·ç¾ì¤·¤¿¡£¿½¤·¤ï¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÉé¤±¤Æ·ç¾ì¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡½é¤á¤Æ¤Î¾¾ºå¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÀìÌç»æ¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤Îµ¼Ô¤Ë¤â¥ê¥µ¡¼¥Á¤¹¤ë¤Ê¤É°ÕÍß¤Ï½½Ê¬¡£»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤Î°ìÀï¤Ï£µ£Ò¤òÁö¤ë¡£¤É¤ó¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤«¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£