´äÀ¯Âç¼ù»á¤¬»¥ËÚ´ÆÆÄ»þÂå¿¶¤êÊÖ¤ê¡¡ÅÓÃæ²òÇ¤¤â¡Ö¼ê±þ¤¨¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¸µÆüËÜÂåÉ½£Ä£Æ´äÀ¯Âç¼ù»á¡Ê£´£´¡Ë¤¬¡¢ºòµ¨ÅÓÃæ¤Ç²òÇ¤¤µ¤ì¤¿£Ê£²»¥ËÚ¤Î»Ø´ø´±»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡´äÀ¯»á¤Ï£±·î¤ËÊì¹»¡¦Åìµþ³Ø·ÝÂç½³µåÉô¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡££³£°Æü¤Ë¤Ï£´£´ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¡Ö£´£´ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥á¥ó¥È¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¡¹¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ªÀè¤Û¤É¤Þ¤Ç¡¢³Ø·ÝÂç½³µåÉô¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥Î¥¤¤Î»þ¤È»÷¤¿¼ê±þ¤¨¤ÎÃæ¡¢¥Á¡¼¥àºî¤ê¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££´£°ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤«¤é¡¢à²¸ÊÖ¤·á¤ò°Õ¼±¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤â¤³¤³¤«¤é¡£¼«Ê¬¤â¤³¤³¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡ÖÊäÂ¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¥³¥ó¥µ¤Î»þ¤â¼ê±þ¤¨¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤³¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡£ºòÇ¯¤Î¥³¥ó¥µ¤ÏÀ®¸ùÂÎ¸³¤È¼ºÇÔÂÎ¸³¤ÎÎ¾Êý¤¬¤¢¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¼¡¤Ë¿Ê¤á¤ëÃÊ³¬¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¡¢Êä¶¯¤Î¼ºÇÔ¤È¥¡¼¥Þ¥ó¤Î²ø²æ¤Ê¤É¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤âÄË¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤Í¡£·ë¶É¡¢ËÍ¤ÎÎÏÉÔÂ¤Ç¤¹¡×¤È»¥ËÚ»þÂå¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡´äÀ¯»á¤Ïºòµ¨ÅÓÃæ¤Þ¤Ç£Ê£²¤Ë¹ß³Ê¤·¤¿»¥ËÚ¤ò»Ø´ø¡££±Ç¯¤Ç¤Î£Ê£±Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¯¤Ê¤É»×¤¦¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ººòÇ¯£¸·î¤Ë²òÇ¤¤µ¤ì¤¿¡£»¥ËÚ¤Ï·ë¶É¡¢£±£²°Ì¤Çº£µ¨¤Î£Ê£±¾º³Ê¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£