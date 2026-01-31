出しっぱなしでも可愛く優秀。BRUNO人気『ガラスエアフライヤー』カロリー約34%カット

揚げ物は大好きだけど、準備や後片付けの大変さ、そしてカロリーが気になる……。そんな悩みを解決してくれるのが、話題の「エアフライヤー」です。

今回は、インテリアに馴染むデザインで人気のBRUNOから登場した『ガラスエアフライヤー』に注目。 今までにないおしゃれな見た目と、なかが“見える”たのしさ、さらに便利さも兼ね備えた、注目の一台をご紹介します！

調理が“見える”新体験！BRUNO『ガラスエアフライヤー』

●ガラスエアフライヤー 13200円／BRUNO

「キッチン家電は出しっぱなしにしたいけれど、生活感が出るのは嫌」。そんなわがままを叶えてくれるのが、BRUNOらしいこの洗練されたデザイン。

ただの調理道具ではなく、食卓を彩るインテリアとしても優秀な一台です！

食卓に置いたまま調理したい！おしゃれすぎるエアフライヤー

まずこのかわいさに目を惹かれますよね。BRUNOの家電は本当にどれもおしゃれ……！

最大の特徴であるガラス製のバスケットは、360度どこからでも調理の様子が見えるんです。中身が見えるからこそ、ホームパーティーなどで食卓に置けば盛り上がること間違いなし！

見た目がおしゃれなだけでなく、調理中の様子がリアルタイムで確認できるため、一番おいしいタイミングを見逃さず、理想の焼き加減に仕上げることができます。

揚げ油で「揚げないのにサクッ」ヘルシーなのにきちんとおいしい！

独自の「全方位ヒートフロー製法※1」により、揚げ油を使わずに最高200℃の熱風で調理するため、カロリーを約34%（約147.2kcal）※2 もカット！ ダイエット中の方や健康が気になる家族にも嬉しいですよね。

さらに家計にも優しく、1回（15分）あたりの電気代は約5.22円※3。揚げ油の処理も不要で、節約しながら手軽さやヘルシーさも叶えられるのが、大きな魅力です。

※1：加熱した空気を循環させることで、食材を満遍なく加熱する調理方法を表しています。

※2：⾃社試験による165gの鶏もも⾁（⽪付き、下味処理済み）について、油で揚げた場合と、当社エアフライヤーにて調理した場合のカロリー⽐較。

※3：ノンフライメニュー（200℃/15分）使用時の目安（1000W/10分＋20W/5分）。1kWhあたり約31円で換算。

収納やお手入れもラクラク♪

たっぷり3.5Lの大容量ながら、収納時には本体がバスケットの中に収まる「入れ子式」を採用。驚くほどコンパクトになり、置き場所に困りません。

後片付けのしやすさも抜群です。ガラスバスケットは油汚れがサッと落ちやすく、ニオイ移りも防いでくれるので常に清潔に保てます。忙しい毎日の強い味方になってくれます！

12種類の選べるメニューと、活用レシピも！

操作はとってもシンプル。から揚げやグラタン、焼き魚など、12種類のメニューがプリセットされており、ボタンを押すだけで本格的な料理が「ほったらかし」で完成します。

さらに公式サイトには、エアフライヤーを最大限に活用できる魅力的なレシピが満載！ フォンダンショコラのようなスイーツから、本格的なチャーシューまで、使い道が広がるレシピの数々に、次はどれを作ろうかワクワクしてしまいます♪

実際にエアフライヤーで『から揚げ』を作ってみました！

今回、編集部が実際に、定番の『から揚げ』を作ってみました。

味付けをして片栗粉をまぶした鶏肉をバスケットに並べ、少しの油をかけてからボタンを押してスタート。ガラス越しに、鶏肉の脂がパチパチと弾け、徐々に黄金色に色づいていく様子がはっきりと見え、完成への期待が高まります！

揚げ油を使っていないとは思えないほど、表面はサクサク、中は肉汁たっぷりでジューシー。たった15分待つだけで、おいしそうなから揚げが完成しました！ 待っている間は手が離せるので、副菜を作ったり洗い物をしたりと、時間を有効活用できるのも嬉しいポイントです◎

おいしい、楽しい、そしてヘルシー！ BRUNOの『ガラスエアフライヤー』なら、毎日の料理が、いつもよりたのしい時間に変わるかもしれません。

出しっぱなしでもインテリアに馴染むから、出し入れのストレスもゼロですよ。機能性も兼ね備えたおしゃれなエアフライヤーをお探しのかたは、ぜひチェックしてみてくださいね！