【シルクロードS】神野裕アナのチョイ足しキーワード『2番人気から4番人気、前走重賞組、京阪杯5着以内』
【動画】シルクロードS（GIII）神チョイ｜https://youtu.be/WlWE4X4t5NE
テレビ東京・神野裕アナから『第31回シルクロードS（GIII）』のチョイ足しキーワードをお届け！
■第31回シルクロードS（GIII）枠順
2026年2月1日（日）2回京都2日 発走時刻：15時30分
枠順 馬名（性齢 騎手）
1-1 アブキールベイ（牝4 吉村誠之助）
1-2 ダノンマッキンリー（牡5 高杉吏麒）
2-3 アルテヴェローチェ（牡4 国分優作）
2-4 カルプスペルシュ（牝4 横山武史）
3-5 ウインアイオライト（牝6 高倉稜）
3-6 ヤマニンアルリフラ（牡5 団野大成）
4-7 オタルエバー（牡7 幸英明）
4-8 イコサン（牡6 斎藤新）
5-9 ビッグシーザー（牡6 北村友一）
5-10 ナムラアトム（牡5 菱田裕二）
6-11 ヤブサメ（牡5 武豊）
6-12 エーティーマクフィ（牡7 富田暁）
7-13 エイシンフェンサー（牝6 川又賢治）
7-14 フィオライア（牝5 太宰啓介）
7-15 カリボール（牡10 酒井学）
8-16 ロードフォアエース（牡5 岩田望来）
8-17 レイピア（牡4 佐々木大輔）
8-18 エコロレジーナ（牝6 池添謙一）
※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。
