【シルクロードS】神野裕アナのチョイ足しキーワード『2番人気から4番人気、前走重賞組、京阪杯5着以内』



【動画】シルクロードS（GIII）神チョイ｜https://youtu.be/WlWE4X4t5NE

テレビ東京・神野裕アナから『第31回シルクロードS（GIII）』のチョイ足しキーワードをお届け！

■第31回シルクロードS（GIII）枠順

2026年2月1日（日）2回京都2日 発走時刻：15時30分

枠順 馬名（性齢 騎手）

1-1 アブキールベイ（牝4 吉村誠之助）

1-2 ダノンマッキンリー（牡5 高杉吏麒）

2-3 アルテヴェローチェ（牡4 国分優作）

2-4 カルプスペルシュ（牝4 横山武史）

3-5 ウインアイオライト（牝6 高倉稜）

3-6 ヤマニンアルリフラ（牡5 団野大成）

4-7 オタルエバー（牡7 幸英明）

4-8 イコサン（牡6 斎藤新）

5-9 ビッグシーザー（牡6 北村友一）

5-10 ナムラアトム（牡5 菱田裕二）

6-11 ヤブサメ（牡5 武豊）

6-12 エーティーマクフィ（牡7 富田暁）

7-13 エイシンフェンサー（牝6 川又賢治）

7-14 フィオライア（牝5 太宰啓介）

7-15 カリボール（牡10 酒井学）

8-16 ロードフォアエース（牡5 岩田望来）

8-17 レイピア（牡4 佐々木大輔）

8-18 エコロレジーナ（牝6 池添謙一）

