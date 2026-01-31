【根岸S】神野裕アナのチョイ足しキーワード『ロードカナロア産駒、前走重賞組、穴なら6番人気と10番人気』
【動画】根岸ステークス（GIII）神チョイ｜https://youtu.be/Cgbesdvd0nE
テレビ東京・神野裕アナから『第40回根岸ステークス（GIII）』のチョイ足しキーワードをお届け！
■第40回根岸ステークス（GIII）枠順
2026年2月1日（日）1回東京2日 発走時刻：15時45分
枠順 馬名（性齢 騎手）
1-1 ウェイワードアクト（牡6 戸崎圭太）
1-2 ロードフォンス（牡6 横山和生）
2-3 オメガギネス（牡6 岩田康誠）
2-4 アルファマム（牝7 三浦皇成）
3-5 チカッパ（牡5 R.キング）
3-6 マテンロウコマンド（牡4 松山弘平）
4-7 ダノンフィーゴ（牡4 菅原明良）
4-8 インユアパレス（牡5 川田将雅）
5-9 エンペラーワケア（牡6 西村淳也）
5-10 バトルクライ（牡7 原優介）
6-11 ケイアイドリー（牡9 杉原誠人）
6-12 マピュース（牝4 田辺裕信）
7-13 メイショウカズサ（牡9 武藤雅）
7-14 ネオトキオ（牡6 安藤洋一）
8-15 サントノーレ（牡5 横山典弘）
8-16 フェブランシェ（牝6 C.ルメール）
※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。
【有馬記念】「タバルへの声援が嬉しかった」メイショウタバルを生んだ母馬と北海道で暮らす女性の思い
【思い出に残る有馬記念】ディープインパクト あまりに見事な、完璧すぎるラストラン
【思い出に残る有馬記念】ドウデュース 武豊を愛し、武豊に愛されたヒーロー