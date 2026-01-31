「timelesz」の原嘉孝（30）が31日放送のフジテレビ系「土曜はナニする！？」（土曜前8・30）にVTR出演。同期「Snow Man」目黒蓮（28）との下積み時代を語った。

この日はフジテレビ系「横浜ネイバーズ」でダブル主演を務める、事務所の後輩「なにわ男子」の大西流星とともに、原が学生時代を過ごした横浜の町を旅した。

中学・高校と横浜の学校に通っていた原は「事務所入ったのが、中3とか高1だから。ここから始まってんだよ」としみじみ。同期は「Snow Manの目黒、Travis Japanのカイト3人衆（宮近海斗、中村海人、松倉海斗）とか」とした。

昨年、timeleszに加入するまで苦節15年。順風満帆ではなかったアイドル人生を振り返り、「表じゃないこともやってたし。舞台袖で、紐を引っ張る、スタッフさんが演出部でやることを、俺と目黒でやっていたりとか。“それをやるために入ったんじゃないんだけどな”とか。目黒と悔しい思いを話し合った時もあったし」と振り返った。

そんな中、大先輩からの言葉が印象に残っているといい、「山下（智久）くんはお会いする機会があって」と原。「“山下くんみたいになりたいです”って言ったんだよ。そしたら、山下くんがさ、“原は俺はなれないよ。でも、俺も原にはなれないんだよ。だから、原は原でいいんだよ”って。“原は原になればいい”って言ってくれて。俺、その言葉が本当に今でも心にズッシリ刺さっていて、やっぱりこの業界にいたりとか、この業界じゃなくても、人と比べちゃうじゃん」としみじみ。

timelesz加入後、山下と会う機会があり、その話をしたといい、山下から「もちろん覚えているよ」と言われたそうで「その時点でかっこいいじゃん。“P様”って感じ」と感激していた。