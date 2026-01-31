前半26得点の佐賀、後半57得点で千葉Jに大逆転勝利… グローヴス22得点、特別指定・轟琉維も10得点

1月31日、SAGAアリーナで「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第21節が開催。佐賀バルーナーズがホームに千葉ジェッツを迎え、最大19点ビハインドを跳ね返す83－79で劇的な逆転勝利を飾った。

7636人の観客が詰めかけた一戦。前半の佐賀はアウェーの千葉Jに主導権を握られることに。渡邊雄太やナシール・リトルを中心としたオフェンスに苦戦し、得点面でも前半を終えて26得点と不振。26－42と千葉Jに16点リードを許して試合を折り返した。

しかし後半、佐賀が猛烈な反撃を見せる。第3クォーター、タナー・グローヴスとデイビッド・ダジンスキーのインサイド陣が奮闘し、角田太輝の3ポイントなどで徐々に点差を縮めると、53－60と7点差まで詰め寄って最終クォーターへ。

迎えた第4クォーター、佐賀の反撃はさらに加速する。富山仁貴や井上諒汰のスティールで流れを掴むと、試合時間残り8分50秒に特別指定選手の轟琉維の得点でついに逆転。以降は一進一退の攻防が続くなか、残り11秒、グローブスが値千金のスティールからそのままファストブレイクを決めて83－79と突き放し、佐賀がホームで大逆転劇を見せた。

勝利した佐賀は、グローヴスが22得点15リバウンドのダブルダブルを記録。ダジンスキーが17得点、角田が10得点を挙げたほか、特別指定選手の轟も10得点をマークし勝利に大きく貢献した。

一方の千葉Jは、渡邊が20得点5リバウンド、リトルが16得点、ディー・ジェイ・ホグが15得点と個々の能力を見せたものの、後半だけで57失点を喫して手痛い逆転負けとなった。

■試合結果



佐賀バルーナーズ 83－79 千葉ジェッツ（@SAGAアリーナ）



佐 賀｜15｜11｜27｜30｜＝83



千葉J｜20｜22｜18｜19｜＝79

【動画】同点に追いつき盛り上がりを見せるSAGAアリーナ