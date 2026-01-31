米原秀亮が今季も群馬キャプテンを担当「先頭に立ってやっていきます」副主将は神垣陸ら4選手
ザスパ群馬は31日、2026シーズンのキャプテンと副キャプテンが決まったことを発表した。
キャプテンは引き続きMF米原秀亮(27)が担当。副キャプテンはMF神垣陸(27)、MF西村恭史(26)、GK近藤壱成(25)、MF玉城大志(24)が務める。
以下、クラブ発表コメント
■米原秀亮
「今年もキャプテンやります。良いときも悪いときもチームがいい方向向いてやっていけるように自分が先頭に立ってやっていきます。今年も熱いご支援・ご声援よろしくお願いします」
■神垣陸
「副キャプテンを務めさせていただくことになりました。キャプテンを支えながら、自分自身も先頭に立ち、チームがより良い方向へ進めるよう全力で取り組んでいきます。よろしくお願いします」
■西村恭史
「今年、副キャプテンを務めさせていただくことになりました。チームのことを考えながら、より一層責任と覚悟を持ってチームの勝利に貢献できるように頑張ります」
■近藤壱成
「今シーズン、副キャプテンの役割を与えていただきました。これまで以上にピッチ内外で発言と行動に責任を持ち、キャプテンを支えながら自分なりにチームを引っ張っていけるように試行錯誤して頑張っていきたいと思います」
■玉城大志
「今シーズンから副キャプテンに就任しました。今まで以上に責任と覚悟を持ってザスパ群馬をJ2昇格に導けるよう励みます。よろしくお願いいたします」
