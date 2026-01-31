茨城ゴールデンゴールズ監督の片岡安祐美（39）が1月29日、Instagramを更新。女優の伊藤えみ（42）からの差し入れを公開した。

片岡は「伊藤のえみちゃんが、チーズケーキを持ってきてくれました 」と報告。投稿された写真には伊藤が作ったチーズケーキが写っており、「これね、実はあたし好みにレシピ改良してくれてるんです！ なんと優しい女神様 」と、自分専用にカスタマイズされていることに感激したことをつづっている。

片岡は、あまりの美味しさに「ペロリいってしまうのがもったいない」と半分を翌日に残して大切に味わったという。最後には「いつも気にかけてくれてありがとう！」と、親交の深さをうかがわせ、伊藤へ感謝の言葉を送った。

【画像】楽しそうな笑顔の片岡と伊藤(画像は片岡安祐美Instagramより引用)

この投稿には、ケーキを作った伊藤から「安祐美ちゃん専用ケーキ、美味しそうに食べてもらえて幸せよー」とコメントがあった。また、フォロワーからも「おいしそうに食べてる」「かわいい」といった声が寄せられている。