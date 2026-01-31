のりツナレタス


SNSで数多くのレシピを発信し、その中でも節約・時短レシピが好評のyuchiさん。使用食材が少ないレシピがとくに人気で、「作りやすい」「記念日に作りたい」など話題となり、多くのフォロワーに支持されています。

今回は、そんなyuchiさんによる「3食材レシピ」をご紹介。疲れ果てた平日を乗り切るすぐでき超簡単レシピは、誰が作ってもおいしくできて値上げにも負けないものたちばかりです。

レンチン、ワンパン、和えるだけ、包丁不要。日々のごはん作りに絶対役立つレシピたち、ぜひ参考にしてみてください！

■のりツナレタス

ちぎって和えるだけの超スピードおかず

材料（2人分）

レタス……150g

韓国のり……5g

ツナ缶（油漬け）……1缶（70g）

A

・ごま油、炒りごま（白）、しょうゆ……各小さじ2

作り方

1　レタスは洗って食べやすい大きさにちぎる。韓国のりはひと口大にちぎる。ツナ缶は油を捨てる。

2　ボウルに1とAを入れて和える。

■レシピを参考にするときは

・レシピで紹介する3つの食材の中に、調味料、お好みで仕上げに散らすトッピング、主食となるごはんや麺類、彩りのために添える野菜などは含みません。

・しょうゆは生しょうゆを使用しています。

