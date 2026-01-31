ちょっぴりシャイな男性9人組アイドルグループ「SHY」が28日、シングル「ごめんなSHY」でCDデビューした。スポニチアネックスでは、期待に胸を膨らませる9人にインタビュー。デビュー曲の聴きどころはもちろん、初めて製作したミュージッククリップの見どころについて教えてもらいました。インタビュー（上）です。

――CDデビューおめでとうございます。「ごめんなSHY」は好きな子のことを思う、ポップで可愛い曲ですね。それぞれソロパートもありますが、聴きどころを教えてください。

脇龍真（16、シャイグリーン）「僕は歌い出しを任せてもらってます。ライブでは1曲目に歌うことが多い曲。（不特定多数の人がいる）リリースイベントの時だと、つかみとして大事な役割を任せていただいているので、1人でも多くの人に伝わるように、心を込めて歌うように意識しています。歌詞をしっかり届けたいと思っています」

安部舜太（15、シャイパープル）「歌詞が深いなと思うので、ライブの時は、滑舌を意識して言葉がちゃんと刺さるように気をつけています。あと感情もすごく大事にしています。特に僕がソロで歌う『♪もし君が他の人を 好きになったらどうしよう』という歌詞は、目の前に自分が大事だと思う好きな子がいると思って歌っています」

生水稜也（14、シャイレッド）「ポケパニは『Pa・Pa・Pa・Panic！』や、『キャッチー☆ボール』とか、インチキソング？が多かったので…。あ、間違えた。トンチキ系…、トンチキソングです！！が多かったけど、『ごめんなSHY』はキラキラした曲。僕は『♪臆病じゃ恋は始まらない〜』とソロの部分で歌うので、シャイな男の子の心情が伝わるようにと思っています」

松原有輝（18，シャイピンク）「僕も歌詞を大事にしています。ソロの『♪眩しく輝く君の笑顔〜』では、ライブの時は必ず客席を“君！！”って指差しているので、気づいてくれたらうれしいです。あとラップにも挑戦しているので、そこも聴いてもらいたいです」

新井椋清（16、シャイオレンジ）「『♪勇気出して今伝えよう』とか、元気が出る明るい言葉が多いので、ライブではそこをしっかり皆さんに届けたいです。もしファンの皆さんが落ち込んじゃったら、そこを聴き返して元気になってほしいという気持ちを込めて歌っています。ダンスの振りはソロでは猫耳とか、9人では“SHYポーズ”など、僕ららしさがあるので、見てほしいポイントです。みんなで揃うように、何回も練習しました」

――CDは「シャイなちゅっ（ハートマーク）」、「夢が今になるその日まで」の3曲入りですね。

河合彪雅（17、シャイブルー）「3曲目の『夢が今になるその日まで』は僕らの事務所の先輩のTAKAさん（つばさ男子プロダクションのアシスタントプロデューサー）が振り付けしてくださってるんですけど、振り付けを作るときに、1人1人が主人公になる部分を作ってくださっているのが、すごいうれしかったです。得意分野を最大限いかせているなって感じます。『ごめんなSHY』では僕は手をフワッと前に広げる部分があるんですけど、手を出すことで注目してほしいという気持ちと、そこにいるみんなが仲間だっていう意識を持っているので、一体感も出せたらと思っています。『夢が今になるその日まで』は歌い出しを担当しているので、歌詞の意味をしっかりかみ砕いて伝えたいと思っています。3曲とも歌はもちろんダンスにも注目してほしいです」

――ミュージックビデオ（MV）の見どころについても教えてください。学校の校舎で制服風の衣装ですね。

川原雅斗（17、シャイホワイト）「撮影場所が学校だったので、教室での撮影はとてもリアルで、雰囲気も最高でした。9人が制服姿ということもあって、本当の学校生活をのぞいているような感覚になり、撮影自体もすごく楽しかったです。映像の一瞬一瞬から伝わる、僕たち学生ならではの空気感がとってもエモい感じになっていると思うので、ぜひたくさん見てくれるとうれしいです」

仙波七星（17、シャイブラック）「SHY としての初のMV撮影で9人として撮影することが楽しく、学校で制服姿ということでなんだか青い春な撮影でした！撮影では、メンバー同士の絡み合いがあったり、屋上でのダンスのシーンなどがあります。外のシーンでは、空気がとてもおいしかったです。また外で撮りたいなぁと感じました」

峯大凱（14、シャイイエロー）「学校での撮影や屋上での撮影で、すごく気分が上がって、自分たちのために、この撮影があるんだってなって、すごく、なんか感動しました！本当に良いMVになっているので、みなさん観てください！」

インタビュー（2）では、SHY結成時に仙波くんが金髪にした理由。そして今後の目標などについて9人に語ってもらいました。

◇SHY（シャイ）新井椋清、安部舜太、河合彪雅、川原雅斗、生水稜也、仙波七星、松原有輝、峯大凱、脇龍真の9人で2025年9月23日に結成。「ちょっぴりシャイだけど、一生懸命想いを届けます」というコンセプトを基に活動。「SHY」は、Spirit、Hope、Youthの頭文字を組み合わせたもの。ファンネームは「はずかしがりや」。4月16日に大阪・Yogibo META VALLEY、29日に東京・SHIBUYA STREAM Hallでワンマンライブを開催。11月29日には、グループ史上最大となる東京・恵比寿 The Garden Hallでライブを行う。