「今日好き」土屋惺来、溺愛する甥っ子との密着ショット公開「将来イケメン確定」「どっちも可愛すぎる」
【モデルプレス＝2026/01/31】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた土屋惺来が1月31日、自身のInstagramストーリーズを更新。甥っ子との2ショットを公開した。
【写真】「今日好き」出身美女「将来イケメン確定」甥っ子と密着
土屋は「甥っ子可愛すぎて愛」とハートの絵文字を添えて、甥っ子との2ショットを投稿。動物の耳と鼻をつけたエフェクトを施し、頬を寄せ合いながら仲良くポーズを決める微笑ましい姿を披露した。
この投稿には「どっちも可愛すぎる」「甥っ子ちゃんにメロメロじゃん」「心奪われちゃうの分かる」「理想の叔母」「将来イケメン確定」「表情が柔らかくて幸せそう」といった声が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。土屋は「プサン編」「ドンタン編」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」出身美女「将来イケメン確定」甥っ子と密着
◆土屋惺来、可愛すぎる甥っ子と2ショット
土屋は「甥っ子可愛すぎて愛」とハートの絵文字を添えて、甥っ子との2ショットを投稿。動物の耳と鼻をつけたエフェクトを施し、頬を寄せ合いながら仲良くポーズを決める微笑ましい姿を披露した。
◆土屋惺来の投稿に反響
この投稿には「どっちも可愛すぎる」「甥っ子ちゃんにメロメロじゃん」「心奪われちゃうの分かる」「理想の叔母」「将来イケメン確定」「表情が柔らかくて幸せそう」といった声が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。土屋は「プサン編」「ドンタン編」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】