◆テニス ▽全豪オープンテニス第１４日（３１日、メルボルン・ナショナルテニスセンター）

【メルボルン（オーストラリア）３１日＝吉松忠弘】２０２４年パリ・パラリンピック男子シングルス金メダルで世界王者の小田凱人（東海理化）が、国枝慎吾以来、男子シングルス史上２人目の４大大会連続全制覇の快挙を達成した。４大大会決勝は初めての対戦となった世界３位のマルティン・デラプエンテ（スペイン）に３−６、６−２、６−２のフルセットで逆転勝ち。２０２５年全仏から、同年のウィンブルドン、全米、そして今大会の２６年全豪の４大大会を連続ですべて優勝する偉業を成し遂げた。また、今年、男子シングルス史上初の年間グランドスラム（４大大会全制覇）を達成する権利も手にした。

小田は「（相手の）マルティンありがとう。ツアーのベストの友達と戦えてうれしい。とてもハッピーです」と勝利インタビューで喜びを表した。

決勝は、第１セット、小田から１−３の３０−３０で、降雨のため現地時間午後４時１５分から約１５分間ほど中断した。午後４時半に再開したが、小田は、準決勝で世界２位のヒューエットを下し勢いに乗るデラプエンテのショットに押され、第１セットを３−６で落とした。

しかし、第２セットに入ると、小田のリターンがさく裂した。強打でのラリー戦になっても、角度のある順回転のスピン球で、相手を追い出し、空いたコートにショットをたたき込んだ。激しいラリー戦の末、小田が第２セットは６−２で奪い返した。

第２セット終了後、再び降雨となり、午後５時２５分から再び中断した。その後、屋根がなかった最初のコートから、開閉式屋根付きのコートに移動し、」最終セットを始め、第２セットで主導権を取り戻した小田は、集中を途切らせることなく、フルセットの逆転勝ちで快挙を達成した。