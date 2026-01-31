ロッテのホセ・カスティーヨ投手（３０）とサム・ロング投手（３０）が３１日、宮崎・都城市内で新入団会見に臨んだ。

カスティーヨは２０１８年にパドレスでメジャーデビューした救援左腕。昨季はメッツなど４球団でプレーし２９試合で防御率３・９４だった。ドジャース・大谷との通算成績は３打数１安打と本塁打は打たれていない。会見では「小さい頃から日本の文化に興味があった。皇居などにも行ってみたいし、アニメが大好き。ＮＡＲＵＴＯ、呪術廻戦、鬼滅の刃、進撃の巨人、ＤＥＡＴＨＮＯＴＥなどたくさん見ています。アニメが好きということは、日本でもうまくいくと思います」と日本愛を語り、日本での成功を信じている口ぶりだった。

前ロイヤルズのロングはメジャー通算１６２試合で８勝１１敗、防御率４・６５の救援左腕。会見では新人時代にジャイアンツで同僚だった山口俊の名前を挙げて「日本の選手は勤勉で、練習への取り組み方が規律正しいというのを聞きました。今まで学んだ日本の野球を頭に入れながら、自分自身のできることをしっかりやりたいです」と前を見据えた。