〈高市自民まさかの「小選挙区で議席減」文春衆院選予測にヤフコメ民“自民離れ”を報告「ほとんど何の実績も残さず勝手に解散」「比例にも自民とは書きにくい」〉から続く

真冬の短期決戦となった衆院選（2月8日投開票）。その情勢をめぐり、関係者の間では意見が真っ二つに割れている。

【画像】2004年、当時43歳で山本拓氏（左）と結婚した高市早苗氏（本人Xより）や、息子の山本建氏など



連日、各地で街頭演説を行う高市首相 ©時事通信社

各メディアの選挙予測は？

「読売新聞や日経新聞といった各メディアは序盤情勢を『自民が単独過半数（233議席）をうかがう勢い』と伝える一方、『週刊文春』などの選挙予測は、与党の維新や与党系無所属の議席数を足しても過半数ギリギリとしています」（政治部記者）

では、“選挙の神様”として知られる元自民党事務局長の久米晃氏は、各社の情勢調査や「週刊文春」の選挙予測結果をどう見るか。

「メディア各社は、世論調査の結果をもとに自民党が強いと分析した。一方、『週刊文春』の予測は、中道改革連合が票を固めたと分析した。その差が表れていると思います。

ただ、メディア各社の情勢調査は、年々難しくなってきています……」（久米氏）

久米氏が語った先行きの読めない選挙情勢の分析や、新党「中道改革連合」に起きている異変、選挙結果の鍵を握る創価学会の動向などについての詳細は、現在配信中の「週刊文春 電子版」で読むことができる。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 電子版オリジナル）