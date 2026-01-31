お笑いコンビ・メイプル超合金の安藤なつがきょう1月31日、45歳の誕生日を迎えた。

筆者が安藤の存在を初めて知ったのは、メイプル超合金のメンバーとしてではなく、NHK-BSのドラマで消しゴム版画家・コラムニストのナンシー関を演じたときだった。そのあまりのそっくりさに、これほどの適役はいないと思ったものだ。『ナンシー関のいた17年』と題するそのドラマが放送されたのは2014年で、メイプル超合金がM-1グランプリの決勝進出を機にブレイクする前年だった。



1月31日に誕生日を迎えた安藤なつ ©文藝春秋

ナンシー関が10代のころ雑誌『ビックリハウス』やラジオ番組『ビートたけしのオールナイトニッポン』など同時代のサブカルチャーから大きな影響を受けたように、彼女の20歳ほど下の安藤もまたサブカルにどっぷりハマった（青森出身のナンシー関に対し、安藤は東京出身という点が異なるが）。小学生のころには、アマチュアバンドのコンテスト番組『三宅裕司のいかすバンド天国』（略称『イカ天』）からブレイクしたバンド・たまに魅了され、その後、電気グルーヴや人間椅子、犬神サーカス団（現・犬神サアカス團）といったバンドにものめり込んだ。

中学時代には、犬神サーカス団が出演するというので、親に行かせてほしいとせがんでオールナイトライブを初体験している。そのライブにはやはり好きだったバンド・DRIVE MONE￥（ドライブマネー）が出ており、そこでもらったデモテープに連絡先が書いてあったことから、定時制高校に入学後、バンドスタッフの手伝いをするようになる。

「相方になりたい」と手紙を書いて…

『イカ天』は夜遅くの放送で、まだ小学生だった安藤は見られなかったが、中学生になると深夜番組も見られるようになり、とくにお笑い番組に熱中する。中学2年のときには、女性ピン芸人のアンラッキー後藤のファンになった。

あるあるネタを怒りながら叫ぶ芸風で人気を集めた後藤は「相方に逃げられたー！」と言うのをツカミにしており、足元にも「相方募集中」と書かれたフリップを置いていた。もちろんネタなのだが、純粋だった安藤はそれを真に受け、自分が相方になりたいと手紙を書いたほどだった。これに対し後日、「大学を出たら、ほかの仕事に就くので」と丁寧な返事が届いたという。なお、現在は引退している後藤さんとは2023年にトークライブで共演を果たしている。

お笑いの世界に入る直接のきっかけは、バンドの手伝いで知り合った人から、太田プロダクションのお笑い芸人養成のセミナーに通っている同級生がいると紹介され、安藤もそのセミナーに参加したことだった。紹介された相手が男性どうしでコンビを組んでおり、彼女も加わってトリオとして活動するようになる。

最初に組んだトリオは、しばらくして1人が抜けて、安藤と残った1人のコンビになった。だが、だんだん相方にやる気がないことがわかって解散する。その後、高校で仲良くなった子とコンビを組んでお笑いライブに出演するようになる。

定時制高校を4年で卒業後、20歳になる少し前には、お笑い芸人によるプロレス団体「西口プロレス」の興行で受付をやってほしいと芸人仲間から頼まれ、団体の旗揚げメンバーである長州小力と顔合わせに行ったところ、体格のよさを見込まれてかレスラーとしてリングに上がることが決まってしまう。結局、西口プロレスでは9年間活動し、最後は引退試合も開いてもらっている。

29歳でコンビ解散を切り出され…「正直、キツかった」

当時、30歳まではお笑いを全力で頑張り、芽が出なかったらやめると決めていたという。28歳で新たに女性コンビ「ぷち観音」を結成し、昼も夜もバイトをして生活費は月10万円でやりくりしながら、お笑いライブに出演、テレビにもちょこちょこ出始める。だが、安藤が順調にやっていると思っていた矢先、30歳を目前にして相方から「解散したい」と告げられた。後年、このときのことを《これまで流れに身を任せてやってきたけど ようやく本気になれるものが見つかったと思っていただけに 正直、キツかった》と振り返る（安藤なつ『介護現場歴20年。』主婦と生活社、2024年）。

ただ、この時点ですでに決まっていた仕事があり、それをこなすため解散は半年先延ばしされる。安藤自身も解散を区切りに引退するつもりでいた。そこへ声をかけてきたのが、所属事務所サンミュージックの後輩のカズレーザーだった。

カズレーザーはそれまでピン芸人として活動していたが、まったくウケず、あるときマネージャーから「このままスベリ続けて死ぬか、コンビ組むか、どっちか選べ」と迫られていた。そこで相方として目をつけたのが安藤だった。彼はぷち観音のネタをあまり面白いと思ったことはなかったものの、大柄な安藤と自分が並ぶとインパクトは大きいだろうと考えた。それに加えて、「最初からおもしろい人より、まだ完成していない人と組んだほうが、今までにない化学反応が起こるんじゃないか」という思惑もあったという（「アサ芸プラス」2016年7月5日配信）。

「全身真っ赤で金髪の…」

安藤からすると、カズレーザーとはそれまで何の接点もなく、「全身真っ赤で金髪の、気持ち悪い男がいる」ぐらいの認識だったという。「コンビを組みません？」と言われたときも絶対無理だと思い、引退するからと断り続けるも、向こうはあきらめなかった。一度きちんと場を設けようとファミレスで話し合い、30歳過ぎての再スタートはきついなどと話をしたのだが、彼は「ハイハイ、わかりました。じゃあ、ちょっとドリンクバーへ行ってきまーす」と適当にあいづちを打って煙に巻くばかり。あとから思えば、それは彼の作戦だった気がするという。その後も日を改めて同じようなやりとりを繰り返した末、彼女がとうとう根負けした。

こうして2012年にメイプル超合金を結成したものの、すぐに人気が出たわけではない。2013年と2014年には、当時コンテスト形式だった『THE MANZAI』（フジテレビ系）に出場するもいずれも2回戦敗退で、特番として放送される決勝戦に出るどころではなかった。それでもあと一歩と信じながら、相方がネタを書く傍ら、ライブのブッキングをして出演し、夜勤のバイトもこなして少し寝ると、夕方からオーディションを受けたりネタ合わせをしたり……という日々を送る。周囲の芸人にはあまりに過酷に見えたのだろう、「なっちゃん死ぬんじゃねえ？」と言われていたらしい。当人はネタをつくらねばならない相方のほうが大変だろうなと思いつつも、必死だったのはたしかで、ブレイクするまで大好きなバイクを断つと神社で願掛けもしている。

ライブの観客も当初は2人の見た目のインパクトに驚き、どちらがツッコミでボケなのか混乱したらしい。それがしだいに、カズレーザーがずっとボケて、安藤はツッコミに徹したスタイルがウケるようになり、本人たちも客席の反応を見て気がついた。見た目とまったく関係ないことをやるという意外性が客を惹きつけたようだ。

M-1決勝進出で人生が一変

2015年、若手漫才師の日本一を決めるM-1グランプリが一時休止から5年ぶりに復活、メイプル超合金もエントリーすると、いままで以上に自分たちを追い込み、毎日ライブに出てはネタに磨きをかけた。その結果、決勝進出を決め、結果こそ7位だったとはいえ、放送を観た多くの人々に強烈なインパクトを残す。翌日からスケジュールがびっしり入り、多忙な日々をしばらく送ることになった。

憧れのハーレーダビッドソンを購入

数年もすると仕事も落ち着き、安藤は2017年には“バイク断ち”を解禁し、ずっと憧れていたハーレーダビッドソンのバイクも購入した。バイク好きになるきっかけは、小学4年のとき大友克洋原作・監督のアニメ映画『AKIRA』を観たことだ。それも主役格の金田の乗っている赤いバイクではなく、ジョーカーという敵役が乗るアメリカンタイプのバイクがかっこいいと思ったからというのが渋い。ハーレーに乗ることはそのときから目標にしていたという（「GetNavi web」2024年8月21日配信）。

バイクアイテムにもこだわり、アニメ『ルパン三世』で峰不二子が着ていたような革のツナギを60万円で特注でつくったりしている。考えたら、カズレーザーのトレードマークである金髪と赤い衣装も、もともとはマンガ『コブラ』の主人公・コブラに憧れてのものというから、2人はやはりコンビを組むべくして組んだのではないか。

2人のキャラクターが定着してからは、それぞれ個人での仕事も増えていく。ネタをやっているときはボケ役のカズレーザーだが、その後、読書家で知的な一面が知られるようになり、ピンでクイズ番組の解答者やキャスターとしてテレビ出演も多い。昨年には俳優の二階堂ふみと結婚して驚かせた。

小学生から続けた介護現場での20年

安藤は2023年に介護福祉士の国家試験に合格して資格を取得している。もともと小学生のころから、伯父が経営する介護施設に遊びの延長線上で通いながら、知的、身体、精神とさまざまな障害のある人たちと一緒にレクリエーションを楽しむうち、やがて介護の仕事を手伝うようになったという。中学時代には毎週末、施設に泊まってはボランティアをし、高校に入ってからも通い続けた。

高校卒業後、制度の改正で介護の仕事をするにはホームヘルパー2級（現・介護職員初任者研修）の資格が必要になり、スクールに通って取得する。資格を取ってからは、すでに始めていたお笑いの活動と並行して、夜間の訪問介護の仕事に3〜4年ほど従事したのち、伯父の施設に請われて働くようになり、2015年のM-1決勝戦の前日まで勤務した。介護は重労働だし、さぞ大変だったろうと思いきや、彼女に言わせると、《大変と思う前に介護の世界に入ったんで、そこが恵まれていると言うか、そう感じる前に楽しいと思える環境があったことが大きかったです》（『正論』2021年7月号）。

介護現場でのエピソードの数々は、2024年に出版した著書『介護現場歴20年。』収録の「まめこ」によるマンガで描かれ、印象深いものも多い。たとえば、夜間の訪問介護をしているころ、巡回先のある認知症の男性の家に、待機時間中に手すさびにつくった折り鶴を何気なく置いていくと、翌週、再び訪れた際、男性の折った大きな鶴が、その人の家族が安藤に宛てた御礼の手紙とともに置かれていた。家族もまさか父親が鶴を折れるとは思ってもいなかったという。彼女のしたことが思いがけず相手の心を動かしたようだ。

メイプル超合金がブレイクして以降、安藤は現場から遠ざかったものの、メディアなどで介護に関する仕事が増えるにともない、介護業界の“広報”みたいな役割ができたらと考えるようになったという。そんな時期、介護福祉士実務者研修を受けられる会社と仕事したのを機に、週1回スクールに通い、すきま時間も使って勉強を重ねながら国家試験を受けるのに必要な研修を受け、みごと資格を取得したのだった。

介護現場で子どもたちが教えてくれたこと

子供の頃から介護の現場ですごしてきた経験は、安藤の人生観にも少なからず影響を与えているようだ。あるインタビューでは、《特に知的障がいのある子どもたちは“直球”でした。／イヤなものはイヤ。楽しいときは楽しい。ほかの人の影響は何も受けず、自分の気持ちを真っすぐに表現するところが本当に純粋なんです。個性的で、一緒にいてとても楽しかった。「人と比べてどうか」なんて、ささいなことなんだと思いました》と語っている（『PHP』2020年7月号）。

メイプル超合金を結成したばかりのころは、ネタのなかで安藤のルックスをカズレーザーがいじったりもしていたらしいが、先述のようなスタイルを確立してからはやらなくなった。それでも、2人がまったく異なる個性を持っていることはお笑いコンビとして大きな武器だ。カズレーザーのボケも、安藤が泰然とした態度でツッコミを入れてこそ活きる。そんなふうに彼女が堂々としていられるのは、介護現場での経験から他人と自分をけっしてくらべない生き方を貫いてきたゆえなのかもしれない。

（近藤 正高）