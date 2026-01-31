1月9日、韓国の音楽番組『MUSIC BANK』で日本人メンバー2人が所属するK-POPガールズグループSAY MY NAME(セイマイネーム)が、最新曲「UFO（ATTENT!ON）」でデビュー後初の1位を獲得。AKB48、IZ*ONEを経て3度目のグループ活動となるリーダー、ヒトミ（本田仁美）が溢れる涙を堪えながらコメントする姿は、日韓のSNS上で大きな話題を呼んだ。「SAY MY NAMEは2026年のK-POPシーンで注目すべき存在」と語る韓国エンタメウォッチャーでライターのK-POPゆりこ氏が、飛躍の背景を読み解く。（全2回の1回目／続きを読む）

元AKB本田仁美が所属する「SAY MY NAME」とは？

K-POPの歴史を振り返ると、ガールズグループは時代ごとに変化を生み、ファン層を拡大してきた。第2世代では少女時代と2NE1が「王道」「エンパワーメント／ガールクラッシュ」の基盤を作り、第3世代ではTWICEやBLACKPINKがアジアを超えて世界的な人気を確立した。そして今や第5世代にあたる新鋭が続々と台頭している。2024年10月にデビューしたガールズグループSAY MY NAMEもその1組だ。



2024年、韓国の音楽番組『ショー・チャンピオン』出演時のSAY MY NAME ©Sipa USA／時事通信フォト

デビュー前にはリードボーカルのドヒ、タイ出身のカニー、日本人のメイ、韓国人メンバーのジュニ、ソハ、スンジュの順でメンバーが公開され、最後にヒトミの名前が発表された時、日韓のアイドルファンが一斉にザワついたのを覚えている。AKB48の卒業生でもあり、惜しまれながらも解散した韓国の伝説的グループIZ*ONEのメンバーとしても活躍した“すでにスター”本田仁美（以下、ヒトミ）の姿がそこにあったからだ。

その少し前から「ひーちゃん（ヒトミの愛称）がまたK-POP界に復帰するのでは？」という噂がチラホラ浮上していたものの、まさか本当だったとはと驚いた人も多いだろう。その後、2025年7月に中国人メンバー・シュイが合流し、現在は8人組で活動中だ。

「中小事務所の奇跡」韓国の音楽番組で初の1位を獲得

SAY MY NAMEが所属するのは日本でも多くのファンを抱える、元東方神起メンバーでソロアーティストのジェジュンが立ち上げた「iNKODE」という新興事務所だ。日韓で知名度と人気を誇る人物がプロデュースを行い、すでにアイドルとして成功しているメンバーが在籍しているからといって、決してイージーモードではないのがK-POP業界。膨大な制作費と広告費を考えると、どうしても資本力がモノを言う。

韓国の「4大事務所」と呼ばれる、BTSが所属するHYBE、aespaのSMエンターテインメント、BLACKPINKのYGエンターテインメント、TWICEのJYPエンターテインメント等の大手へ、必然的にお金やパワーと人が集まる。時に小規模の事務所からブレイクする例もあるが「中小ドル（※）の奇跡」と言われるほど稀有なケースだ（※中小事務所所属のアイドル）。

SAY MY NAMEのこれまでの歩みも、決して派手なものではなかった。韓国では「コッキル マン コッチャ（直訳：花道だけを歩こう）」、つまり「幸せな道を進もう」という言葉がある。SAY MY NAMEにとって最初の1年は、「ShaLala」「iLy」など良曲をコンスタントにリリースしながら、メンバー自ら野原を開拓し、ひとつひとつ花の種をまいている時期のように感じられた。

そして今年1月の『MUSIC BANK』という韓国のメジャー音楽番組で、念願の1位を獲得。昨年末にリリースした新譜『&Our Vibe』（タイトル曲／『UFO（ATTENT！ON））の音盤*が売れていること、ファン投票などを加味した総合得点としてトップに立った。ファン増加と熱量によって、彼女たちの蒔いた種が花開いた瞬間だった。



*音盤=CDなど、物理的な音楽媒体のこと。韓国では、配信サービスでの再生回数による「音源成績」とCDなどの売上数で決まる「音盤成績」という指標がある

K-POPになじみがない人もハマる音楽性

SAY MY NAMEの楽曲はこれまでK-POPを聴いてこなかった人、あまり馴染みがない人にも自信を持ってオススメしたい。音楽ジャンルは多岐に渡るが、全体的に心が躍るガールズポップで貫かれている。「&Our Vibe」は1曲目「Bad Idea」からメインの「UFO（ATTENT！ON）」そして最後の「SAY MY NAME」までアイドル音楽の“楽しい”と“可愛い”が詰まっている。軽やかでクールなシンセポップ「Hard to Love」も新鮮で、彼女たちの新しい一面を感じる曲だ。

発表曲の中で、筆者がお勧めしたい曲は「ShaLala」。一度聞くと脳内リピートが止まらない。もしかしたら、かつてK-POPを聴いていて、ここ数年離れていた“元K-POPリスナー”にも刺さるかもしれない。どんどん“洋楽化”する今の流れとは少し違う、独自の路線を歩んでいるのがSAY MY NAMEなのだ。キャッチーで口ずさみたくなる楽曲の強さ。本来のK-POPらしいK-POP、アイドルポップらしいアイドルポップというと語弊があるかもしれないが、“楽しい”と“可愛い”を真剣に突き詰めたカッコ良さがある。

SAY MY NAMEが支持を集めている背景には、「“洋楽化”したK-POPへの飽き」もあるかもしれない。欧米のトレンドを追った曲を作ることは海外進出上必要なことで、戦略としても間違ってはいない。そもそも、15年以上前からK-POPの作曲の大半に、海外のコンポーザーが関わっている。しかし、近年はかつてのK-POPが持っていた個性、メロディの起伏が急速に薄れつつあることに対し、韓国のリスナーや音楽評論家から指摘の声が上がっていることも事実だ。

そんな中で、SAY MY NAMEが提示したのは、キャッチーなメロディと鮮やかな色彩、そして思わず口ずさみたくなるガールズポップ。最新曲「UFO（ATTENT!ON）」は、スタイリッシュさを纏いながらも、“あの頃のK-POP”のワクワク感を取り戻してくれたように思う。

K-POPの中で異彩を放つ“日本語の歌詞”

SAY MY NAMEの楽曲について、もう一つ際立っているポイントがある。それは「日本語バージョンがとても良い」ということだ。これは日本のK-POPファンにとっては若干信じ難いことかもしれない。作詞家や翻訳家の努力により、年々K-POPの日本語版の歌詞は改善されているが、未だに「K-POPはやはり韓国語で聞きたい」「日本語だと原曲を活かしきれない」という印象を持つファンもいるだろう。正直、筆者もそう感じていた時期がある。

そんな中でふと振り返ると、SAY MY NAMEの「ShaLala」については、日本語バージョンの方をより多く再生していることに気づく。後に日本人メンバーの“ヒメズ（ヒトミ＆メイ）”がこだわりを持って和訳しているのを知り、納得がいった。

韓国語の「ナラン コチュル ピオナゲ マンドゥン スンガン（直訳：私という花が咲きはじめる瞬間）」を「花開く私見逃さないで」と訳したヒトミのセンス、かつての少女時代やKARAのヒット曲のように「サビには韓国語を残そう」と決めたメイのアイデア。この2人のクリエイティビティが、違和感なく日本語で口ずさめる「日本語バージョン」を生み出している。まだ発表は無いものの、『&Our Vibe』からも日本語バージョンがリリースされることを楽しみに待ちたい。

2026年のK-POPシーンで注目すべき3つの理由

SAY MY NAMEは第5世代K-POPグループの中で、群を抜いて日本のリスナーと親和性のあるグループなのではないかと見ている。春の花畑を思い起こさせるような明るくキュートなコンセプト、ヒトミという強力なアイコン、さらに日韓の市場について身をもって熟知しているジェジュンのサポート。このような大きく3つの理由から、2026年の日本におけるK-POP市場で、ますます頭角を表していくのではないだろうか。

筆者がこう推測する理由がもう一つある。もう一人の日本人メンバー・メイの存在だ。後編では、ヒトミとメイ、2人の魅力についてフィーチャーしていく。（つづく）

