1月9日、K-POPガールズグループ・SAY MY NAME(セイマイネーム)が、韓国の有名音楽番組『MUSIC BANK』で1位の座を射止めた。韓国エンタメライターのK-POPゆりこ氏は「中小事務所からデビューしたグループとして偉業」と注目する。躍進の背景にある、日本人メンバー・ヒトミ（24）とメイ（20）の、知られざる“韓国での評判”とは……？（全2回の2回目／はじめから読む）

【画像】「黒髪&制服がかわいい！」AKB48時代の本田仁美、20歳の"女神系ビジュアル"日本人メンバーとのツーショットも…

AKB48を卒業後、再び韓国でアイドルの道へ

2014年にAKB48のメンバーとして芸能活動を開始した後、宮脇咲良や矢吹奈子とともに日韓合同オーディション番組『PRODUCE 48』に挑戦。見事勝ち抜き、IZ*ONEのメンバーとしてスターダムを駆け上がった本田仁美（以下、ヒトミ）。IZ*ONE解散後はAKB48に戻り、2度センターを務めるなど、グループを盛り上げるべく貢献した彼女は、まさに「アイドルのプロ」と呼ぶにふさわしい存在だ。



SAY MY NAMEのヒトミ（本田仁美） ©Sipa USA／時事通信フォト

2024年1月にAKB48を卒業、その後は再び韓国を舞台に3度目のデビューを飾るという異例のキャリアを歩んでいる。日韓のアイドル界の最前線でサバイブしてきた誇りと、現状に甘んじることなく自らをアップデートしていく姿は、まるで求道者のようだ。見るものを癒す、柔らかな笑顔とのギャップもたまらない。

LE SSERAFIM宮脇咲良との共通点と、今も続く“関係”

共にIZ*ONEメンバーとして活動した宮脇咲良とヒトミは今でも親交があり、LE SSERAFIMの東京ドーム公演の際にはLINEでメッセージを送りあったという。そして2人のキャリアには、驚くほど多くの共通点がある。

IZ*ONEというキャリアを背負いながら、異国の地で言葉の壁と格闘し、グループの最年長としてメンバーたちを牽引していくという極めてハードな立ち位置。次々と若い才能が台頭するK-POP界において、2人が韓国のファンからも熱く支持され続けているのは、知名度に甘んじることなく、年々凄みを増していくパフォーマンスと、真摯な姿勢があるからに他ならない。自ら荒野を切り拓いて、現状をアップデートし続ける成長ストーリーは、挑戦を続けるすべての人の共感を呼ぶ。

3度目のデビューでリーダーに「自分だけ目立っても意味がない」

SAY MY NAMEにおいてヒトミの役割は、単なる「日本進出のキーマン」に留まらず、グループそのものの精神的な支柱、アイコンになっている。その上で特筆すべきは、彼女のスタンスと立ち振る舞いである。AKB48とIZ*ONEで活躍、という華麗なキャリアがあれば、「ヒトミと仲間たち」という見せ方でスタートを切ることも可能だった。しかし、決して彼女はそれを良しとはしなかった。

「グループとして成功してこそ」。必死に注目を集めようと躍起になっていた年少メンバーに対して「自分一人だけが目立っても意味がない。みんなで光らないと。グループとして人気が出れば、そのうち個々にも光が当たる」という趣旨のアドバイスをしたことがあるという。24歳の若さで、すでに2つの人気グループで結果を出してきた彼女だから言える金言だ。

ラジオの中でのトークを通じても、いち早く他のメンバーを自分と同じステージまで引き上げようとしているのが真摯に伝わってくる。同時に自らの魅力や持ち味も惜しみなく出し、強みをグループのためにきちんと使うところもプロフェッショナル。一般社会のビジネスシーンにおいても、これを実行できるリーダー・管理職がどれだけいるだろうか。筆者も1人の社会人として頭が上がらないと感じたエピソードだ。

深夜ラジオから伝わるヒトミとメイの“リスペクト”と“絆”

実は、本稿で紹介しているエピソードの一部は、日本のラジオ番組でのトーク内容から抜粋している。毎週水曜深夜にTOKYO FMで放送されている『SAY MY NAMEのSAY YOUR NAME♡!!』は、ヒトミともう1人の日本人メンバー・メイがパーソナリティを務めるレギュラー番組だ。ファンの間では“ヒメズ”の愛称で親しまれている2人だが、かけあいが絶妙でステージ上とはまた違う、率直な本音や価値観も垣間見える。

特筆すべきは、年齢もキャリアも後輩であるメイが、ヒトミに対して一切臆することなく切り込んでいく点だ。そんなメイの率直な言葉を、ヒトミは決して先輩風を吹かせることなく、一人の仲間として面白がり、受け止めて、真摯に応えていく。この関係が成立するのは、メイの根底にヒトミへの深い尊敬があり、同時にヒトミがメイの感性を心からリスペクトしているという、双方向の信頼があるからだろう。

のびのびとアイデアを放つメイと、それを鮮やかにまとめて流れを作る“名MC”のヒトミ。深夜の電波に乗って聞こえてくる2人の空気感は、単なる仲良し姉妹というより、同じゴールを目指して歩む「相棒（バディ）」という表現がしっくりくる。

エビ中、大手事務所のオーディションで落選した過去

“ヒメズ”のメイは2005年9月生まれの20歳。子供の頃にTWICEのMVに感銘を受け「絶対にアーティストとしてデビューする」と決意したという。デビューに至るまでは、幾度もの挫折を経験。私立恵比寿中学のオーディションで最終候補に残りながら涙を飲み、BTSらが所属するHYBEとアメリカのGeffen Recordsが手掛けるグローバルオーディション番組『The Debut：Dream Academy』でもあと一歩で夢を逃した。現・所属事務所から声がかかった時も「不安が大きくて、疑心暗鬼になってしまった」ほど未来が見えず、悩んだこともあったと語っている。

しかし今のメイからはその悲壮感は微塵も感じられない。「一流のアイドルに、私はなる」彼女が大好きな漫画『ONE PIECE』のルフィのように、自らの可能性を信じていたからだろうか。飄々としたブレない雰囲気の中に、さらに大物に育つ可能性さえも感じさせる。トーク内容も率直で等身大、クスッと笑わせてくれるようなユーモアも忘れない。飾らないキャラクターが共感を呼ぶ。

そして実はオタク気質で、好きなアニメや漫画、ハマった物に対する探究心も目を見張るものがある。それらをアツく語る時の早口マシンガントークと、“女神系”のビジュアルとのギャップも魅力的だ。そういった一面も今後、日本のアイドルファンの心を鷲掴みにしていくだろう。

2026年は日本でもブレイクの予感

今回は“ヒメズ”ことヒトミとメイの2人にスポットを当ててきたが、SAY MY NAMEというグループの本質は、彼女たちを含む8人全員が放つ個性と調和にある。日本語が上手なリードボーカルのドヒ、メインボーカルのソハの歌声。ジュニとスンジュのダンス、タイ出身のカニー、そして新メンバーのシュイというバックグラウンドの異なる魅力的なメンバーがいる。

韓国での勢いに加え、日韓の架け橋である“ヒメズ”の存在により、今年は日本での露出と人気も一層高まる気配を感じる。もし、あなたが今のK-POPを食わず嫌いしていたり、もういいやと遠ざかっていたりしたら、ぜひ一度SAY MY NAMEの扉を叩いてみてほしい。かつてアイドルに抱いた「ワクワク感」や「明日への活力」を感じさせてくれるはずだ。

（K-POPゆりこ）