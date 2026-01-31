大宮の市原吏音がオランダ1部AZアルクマールへ完全移籍した

RB大宮アルディージャは1月31日、DF市原吏音がオランダ1部のAZアルクマールへ完全移籍することを発表した。

クラブの象徴的な生え抜き選手の海外挑戦に、SNS上では「ついにこの日が」「絶対日本代表で見たい」と大きな話題を呼んでいる。

20歳の市原は、大宮のジュニアから各カテゴリーを歩んできた正真正銘のアカデミー育ち。身長187センチの恵まれた体格を武器に、2023年にU-18所属ながら2種登録でプロデビューを果たすと、J3で戦った2024年、そして再びJ2の舞台へ戻った2025年も主力として守備陣を支え続けてきた。

今回の移籍に際し、市原は「約15年間、選手としても、人としても育ててくださり、本当にありがとうございました」と感謝を綴り、苦渋の決断の末に自らの意志で世界への挑戦を決めたことを明かしている。また、クラブのヘッドオブスポーツを務めるスチュアート・ウェバー氏は「J2史上最高額と思われる移籍となり、すばらしい取引でした」とコメント。異例の巨額移籍であることを示唆し、若手育成への自信を深めている。

幼少期から大宮一筋を貫いた看板選手の旅立ちに、SNS上では「ついにこの日が」「ついに決まりましたか」「絶対日本代表で見たい」「いくらだろう？」「どこへ行っても応援してるぞ」「今後の活躍も楽しみしかない」「いつかは大宮に帰ってきてね」と反響が沸き起こっている。（FOOTBALL ZONE編集部）