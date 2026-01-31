映像作品内のキスやセックスなど、性的なシーンを撮影する際にサポートなどを行う仕事、インティマシーコーディネーター。アメリカの映像業界から始まり、近年は日本の撮影現場でも導入が進んでいる。

【衝撃画像】インティマシーコーディネーター導入のきっかけに…“女性同士の大胆なラブシーン”を披露じた“超有名女優”を写真で見る

今回インタビューした多賀公英さんも、インティマシーコーディネーターとして活躍するひとり。しかも彼は、日本初の男性インティマシーコーディネーターなのだ。

多賀さんはインティマシーコーディネーターとしてどんな仕事をしているのか。監督や俳優と、どんなコミュニケーションを取っているのか。話を聞いた。（全3回の1回目／2回目に続く）



多賀公英さん ©志水隆／文藝春秋

◆◆◆

性的な要素、接触やヌードがあるシーンでサポートするインティマシーコーディネーター

――まず、「インティマシーコーディネーター」という仕事について教えてください。

多賀公英さん（以下、多賀） インティマシーコーディネーター（以下、IC）は、作品内のいわゆる「インティマシーシーン」、直訳すると「親密なシーン」という意味ですが、性的な要素、接触やヌードがあるシーンにおけるサポートをさせていただく仕事です。

監督の表現したいビジョンを最大限に理解しながら、一方で、俳優たちにとって安心、安全にそのシーンを演じることができる環境を作るお手伝いをするスタッフです。

――今、日本にはICが何人くらいいるのでしょうか。

多賀 僕も全体を把握しているわけではないのですが、10人もいないのかなと。僕自身は、日本初のICである浅田智穂さんが作った「Blanket」という会社に所属していて、そこでは4人のICが活動しています。

ただ、それ以外にも「インティマシーディレクター」という舞台作品を中心に活動する資格を持っている方もいるので、正確な数まではわからないという感じです。

「水原希子さんからのリクエストが…」日本でのIC導入の“きっかけ”

――そもそも、ICという仕事の歴史はまだ浅いのですか？

多賀 もともとは9年前に、アメリカのポルノ業界について描いた『ザ・デュース（The Deuce）』というシリーズ作品でクレジットされたのが初めてだったと聞いています。

日本でICが誕生したのは2021年、Netflixの映画『彼女』でダブル主演を務めた水原希子さんからのリクエストがきっかけだったそうです。

――それが、日本初のICである浅田智穂さんだったわけですね。

多賀 そうですね。それまで日本では、インティマシーシーンについてプロデューサーや監督が俳優と話す際に、間に入れる役職がいなかったと思います。

「ノーと言えばキャスティングされない」不安への対処

――監督と直接話すとなると、断りづらかったりプレッシャーを感じたりする俳優の方も多そうです。

多賀 どうしても、製作陣と俳優部の間にはパワーバランスがあるので「ノーと言えばキャスティングされないんじゃないか」と不安に思う方もいます。なので、そこにICが入ることによってそのパワーバランスを解消する役目もあります。

現場を見てきて、監督と俳優部も、準備段階などで話す機会があまり多くないと思います。

――では、なかなか関係性が構築できないまま撮影がスタートすることも？

多賀 少なくないと思います。だからこそ、ICが間に入ることが大事なのかなと。

――ただ、ICが間に入ってくれたとはいえ、監督やプロデューサーの不興を買うことが怖くて「ノー」が言えない俳優もいるかもしれません。そういう方々を救済するような業界のシステムは何かあるのですか。

多賀 作品によっては「ハラスメントホットライン」という第三者機関を設置している場合もあって、俳優部だけでなくスタッフも含めて、現場で何か起きた際に匿名で電話などで相談をすることができるようになっています。

プロデューサーなどが「入れた方がいいね」と…ICの仕事が決まる経緯

――ハラスメントを完全になくすことは難しいとはいえ、監督と俳優が直接対面で話すのではなく、第三者が間に入ってくれるだけでも色々と変わることはありそうですね。

多賀 そうですね。直接だと、意外と本人にも「相手に圧をかけてしまっている」自覚がなかったりする場合があります。あとは、間にICが入ることによって俳優部も色々なリクエストを伝えてくれるので、その時は「良かったな」と思います。

――基本的には、どういう経緯でICの仕事が入るのでしょうか。

多賀 脚本がある程度固まってきた段階で、プロデューサーなどが「ICを入れた方がいいね」と判断して声がかかるケースが多いと思います。もちろん、俳優部の希望で入ることもあります。

そもそも作品の題材として性的な要素を取り扱うものであれば最初から起用されるパターンもあります。

「緊張させたり、取り調べのようにならないように…」撮影前に行われる、監督や俳優との“面談”

――撮影当日までに、監督や俳優とはどのようなコミュニケーションを取るのですか。

多賀 それぞれと面談でお話をさせてもらっています。監督との面談の場合は、最初の面談でなるべく最大限の情報を聞きたいのですが、その時点でまだ「どのようなシーン内容になるか」など具体的に決まっていないことも色々とあるので、あれこれ聞いてピリついてしまうよりも、その時点で決まっている情報をお聞きするようにしています。

――向こうからすると、少し問い詰められているような、責められているような気持ちになるのでしょうか。

多賀 初対面のことが多いですし、緊張させてしまったり、取り調べのような雰囲気にならないように気をつけています。

なので僕は詰め過ぎず、必要であればもう一度面談をさせてもらったりもしつつ「この人はどんな作風の人なんだろう」「どういう作品にしようとしているんだろう」というようなことを考えながら、質問をしていくことが多いです。

俳優から「このキスシーンは要りますか？」と聞かれたら

――俳優の場合は、面談でどういったやりとりをするのでしょう。

多賀 監督からお聞きしたシーン内容をお伝えして、「こういうシーンの想定ですが、不安なことはありますか」といったお話を中心にすることになります。

例えばそういったシーンを撮るのはOKだとしても、肌の露出をなるべく抑えたいとか、背中側から撮ってほしいとか、口を開けるキスはしたくないとか、なるべく俳優の心身にかかる負担を取り除けるように細かくリクエストを聞いていきます。

――そもそも「やりたくない」という場合も？

多賀 もちろんあります。「このキスシーンは要りますか？」というようなお話をされる方もいます。そういった場合は「では監督に違うアイデアを出してみましょうか」という風に、ICが間に入ってすり合わせをしていくことになります。

とはいえ原作がある作品の実写化なんかですと、そこを忠実に再現したい製作チームと、本当に必要なシーンなのかどうかで悩む俳優部とのせめぎ合い的なところもありますが、それでもやっぱり俳優部のやりたくないことはやらせたくないので、しっかりと意見を聞いて代案を出しています。

「相手の女性が嫌なことがあれば…」俳優が見せた“男女のシーン”での気遣い

――俳優が「NG」を出せる環境が作られつつあるのですね。

多賀 ハラスメントを完全になくすのは難しいかもしれませんが、少しずつ業界も変わりつつあると思います。ICが起用されるのはプロデューサー側の決定によることが多いのですが、俳優部から、共演者を気遣って「入ってほしい」と言われることもあります。

――俳優自身も、インティマシーシーンでは色々と苦労や配慮をしているという実感がありますか。

多賀 特に男女のシーンにおいて、男性俳優が女性俳優に対して気を遣われていることが多いですね。

面談の時に「僕は大丈夫なんですけど、相手の女性が嫌なことがあれば絶対にしたくないので、事前に教えてください」と言っていただくこともあります。もちろん女性側から男性側に対しても同じです。

――お互いにかなり気を遣われているのですね。

多賀 そうですね。僕たちICとしては撮影をスムーズに進行する手助けをさせてもらっているので、できるだけ少ないテイクで成功するように準備を進めます。

何回もテイクをやると疲れてしまいますし、キスも何回もしたくはないと思うので。暑そうだったら扇風機を当てたりとか、必要であれば役職の垣根を超えてお手伝いすることもあります。

「濡れ場」「女優」という言葉を使わない理由

――他に、俳優との面談で気をつけていることはありますか。

多賀 女性の俳優との面談の場合、僕が男性なので「僕に言いづらいことがあったら、この面談ではお話ししなくて大丈夫なので女性スタッフに言ってください」といった声かけは必ずするようにしています。

あとは撮影当日に現場で女性に前貼りをしたり、胸を隠すガードが必要になった場合は僕ではなく、事前に衣裳部やメイク部と連携をとり、女性のスタッフの方にケアしていただくようにはしています。

――多賀さんが普段、心がけていることがあれば教えてください。

多賀 言葉遣いといいますか、言葉選びには気を付けるようにしています。例えば、業界用語として使われている「濡れ場」はみんながわかる言葉なのですが、同時に偏ったイメージを持たれやすい言葉だと思うので、僕は「擬似性行為」に置き換えたりします。

同じようなものだと「脱ぎがあります」とか、やっぱり業界用語で早く、短く、わかりやすくというのがメインに使われている言葉であっても、そこをもう少し丁寧に言い換えたりしますね。

――とても大事な試みだと思います。

多賀 あとは女性の俳優を「女優」と呼ばないとか、なるべくそういう言葉はアップデートして、ニュートラルな響きの言葉にしていこうと心がけています。

撮影＝志水隆／文藝春秋

〈「動きの速さや激しさも、俳優と細かく調整して…」映画やドラマの“ベッドシーン”はどう撮影しているのか？ その“知られざる裏側”とは〉へ続く

（吉川 ばんび）