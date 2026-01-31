〈「製作陣と俳優部の間にはパワーバランスがあるので…」なぜ映画やドラマの“ラブシーン”にインティマシーコーディネーターが必要なのか？ 日本初の男性ICが語る“重要な役割”〉から続く

映像作品内のキスやセックスなど、性的なシーンを撮影する際にサポートなどを行う仕事、インティマシーコーディネーター。アメリカの映像業界から始まり、近年は日本の撮影現場でも導入が進んでいる。

今回インタビューした多賀公英さんも、インティマシーコーディネーターとして活躍するひとり。しかも彼は、日本初の男性インティマシーコーディネーターなのだ。

「擬似性行為のシーンで正常位の形になるようなときは…」ICが現場で果たす役割

――撮影当日には、インティマシーコーディネーター（以下、IC）としてどんな仕事をしているのでしょうか。

多賀公英さん（以下、多賀） 事前の面談から時間が空いてしまっていることもあるので、心情の変化やシーンの変更がないかなどを確認するために、現場に着いたらまず監督や俳優に「何か変わりはないですか」とご挨拶をするところから始めます。

それからインティマシーシーンの段取りが始まるのですが、ここでは俳優が実際に体勢を取ったりなどして確認を行なっていきます。例えば擬似性行為のシーンで正常位の形になるようなときは、俳優同士の体がなるべく直接触れ合わないようにクッションを挟ませてもらったり。

――かなり細かい気遣いをされているのですね。

多賀 本番では挟めないこともあるのですが、なるべく段取りなどの時はそういう風にしていますね。

それから前貼りやガードが必要な場合は衣裳部屋などで準備して、テスト、本番と進んでいきますが、テストの段階からは「クローズドセット」といって、俳優への配慮のため、最小人数のスタッフで撮影を行う体制を作ってもらっています。

いつもなら、撮影をしている部屋にいる人やモニターを見ている人を入れると、数十人くらいいるところを、人数を制限をして、モニターの配置なども変えてもらいます。

「こういう風に動いてください」擬似性行為中のシーンでアドバイスをすることも…

――肌の露出があったり性的な接触があったりするシーンであれば、俳優の「必要以上の人に見られたくない」という気持ちは想像できます。

多賀 俳優の心理的な負担を軽減することもICの仕事ですので、場合によっては、動きや撮影方法についてのアドバイスをさせていただくこともあります。「こういう風に動いてください」とか「このアングルで撮ったらこう見えます」みたいなことだったり。

――そんなことまで。

多賀 この前あったのは、同じ2人がシリーズ内で何度もハグをする展開がある時に、監督から「いろんなハグのパターンを見せたいんだけど、何かアイデアはないですか？」という相談があって。その時は、色々と試行錯誤を重ねながらいくつか提案させていただきました。

――擬似性行為についても指導を求められることがあるのでしょうか。

多賀 もちろんあります。演技中に声を出したり、リアクションをするのが難しいという方もいらっしゃるので、息を勢いよく吸うなど、他のことに置き換えながら指導させてもらったりします。

擬似性行為中のシーンは、事前に監督に「声は出ますか」とか、どこに触れるのか、あとは動きの速さや激しさについても細かく聞いて、俳優と調整をしていくことになります。

ベッドシーン以外でICが入るケース

――いわゆる「インティマシーシーン」というとベッドシーンを想像してしまいますが、それ以外のシーンでもICが入ることがあるのでしょうか。

多賀 キスシーンや、脚本には「イチャイチャする」とだけ書かれているシーンなどは内容を事前に明確にして、俳優部との面談時に説明をして、要望があればもちろん立ち会わせてもらっています。最小人数のスタッフだけで撮影を行う「クローズドセット」にすることもできます。

露出度が高い服や下着姿になるようなシーンでも、クローズドセットでの撮影を希望されることがありますね。

女性が温泉やシャワーに入っているシーンは「ヌード」になるのか？

――ヌードの撮影にICが立ち会うというのは想像できるのですが、例えば「露出度が高い服装」とはどういった服装を指すのか、基準などはあるのでしょうか。

多賀 男性も女性も、水着で隠れるところが見えているのが「ヌード」になるんですね。例えば、女性が温泉やシャワーに入っているシーンで背中が見えていたら、それはヌードということになります。

――体の正面や下半身が映っていなくても、ヌードという扱いになるのですね。

多賀 そうですね。ヌードと擬似性行為、あとは擬似マスターベーションなどはICが立ち会います。それ以外は俳優部やプロデューサーのリクエストがあれば「じゃあこれはインティマシーシーンにしましょう」という形で対応しています。

――多賀さんはご自身がゲイであることをオープンにしているそうですが、同性同士のインティマシーシーンのケアなどを担当することもありますか。

多賀 男性同士の恋愛を描く作品も増えているので、声をかけていただくことが増えましたね。当事者ではない俳優がゲイを演じるとなると、わからないこともきっと多いと思うんです。だから、ゲイである僕が知っていることであれば、伝えたり相談に乗ったりできればと。

「こんなに細かく丁寧に聞いてくれるんですね」ICに対する現場の反応

――最近、ICという仕事の認知度が高まってきていると感じますか。

多賀 そうですね。僕が所属している『Blanket』代表の浅田智穂さんなど、先輩方が頑張って広めてくださったおかげで、僕がICを始めた頃にはもう業界で「インティマシーコーディネーターって何？」という人はあまりいなかった印象です。

――ICとして入った現場の方からはどんな反応や声がありましたか。

多賀 俳優部と面談したあとに「こんなに細かく丁寧に聞いてくれるんですね」とか「安心しました」と言ってもらえることが多いですね。

あとは「次の作品のプロデューサーに紹介しておきました」という風に繋げていただくこともあって、みなさんがすごく広めようとしてくれているのだなと。そういう意味では、すごくやりやすいです。

「ICを入れるのはハードルが高い」と思われる可能性も…ICという仕事の難しさ

――逆に、ICのお仕事をする中で「向かい風だな」「難しいな」と感じる瞬間はありますか。

多賀 やはり、ICを入れることによって金銭的負担も手間も増えてしまうので、そこをマイナス面に捉えられないような工夫をしています。最初は「ICを入れるのはハードルが高い」と思われるかもしれませんが、最後には「入れてよかったな」と思ってもらえるように心がけていますね。

――中には、ICの起用を嫌がる監督もいるのでしょうか。

多賀 いらっしゃらなくもないと思います。監督によっては「こんなのは昔からやっていたから」ということを言われる方もいらっしゃいますが、現場に入らせてもらうとそこで信頼関係が生まれていって、最終的には、そういう方ほどすごく気を遣ってくださる印象がありますね。

――それは意外でした。

多賀 全体的には、温かい方が多いなと。とはいえ、僕が見ているところは一部ですし、実際に「ICを入れない」という選択をしている作品もたくさんあると思うので何とも言えないところもあるのですが……。

アクション映画にコーディネーターを入れるのと同じ

――2024年には、主演俳優がICの起用を希望したにも関わらず、監督が俳優を説得して希望を取り下げさせたことが明るみに出た映画もありましたよね。

多賀 はい。

――監督の立場からすると、俳優部との間に誰かが入ることによって、心理的な距離が生まれるように思えてしまう部分もあるのでしょうか。

多賀 確かに、監督側からすると第三者が入ることによって「俳優部と距離が生まれてしまう」「コミュニケーションを制限される」という印象を持たれているのかな、と思うことはありますね。

でも例えば、アクション映画の撮影のときにアクション・コーディネーターを起用しないという選択ってしないと思うんですね。

――俳優がケガをしないよう、安全に撮影を行うために絶対に必要ですよね。

多賀 そうですね。インティマシーシーンについても同じで、ICは監督が撮りたいイメージを、俳優の心身を守りながら撮影を行うサポートをするスタッフという風に考えてもらえれば嬉しいです。

撮影＝志水隆／文藝春秋

